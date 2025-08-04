На Плутоне обнаружены ледяные "небоскребы" высотой 300 метров: что там происходит (фото)

Ученые считают, что огромные похожие на шпили структуры из метанового льда более распространены вдоль экватора Плутона, чем предполагалось.

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Структуры из метанового льда размером с небоскреб могут покрывать около 60% экваториальной области Плутона и это больше, чем предполагали ранее ученые. Новые данные основаны на данных, собранных космическим аппаратом "Новые горизонты", который изучал Плутон в 2015 году. Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, пишет Live Science.

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Зонд "Новые горизонты" обнаружил шпили из метанового льда, высотой примерно 300 метров каждый. Они расположены на расстоянии до 7 километров друг от друга и образуют почти параллельные ряды. Эти шпили были обнаружены в горных районах вдоль экватора Плутона к востоку от знаменитой области Томбо, похожей по форме на Сердце.

Эта структура на Плутоне, как считают ученые, представляет собой более крупную версию земных структур пенитентес, состоящих из водяного льда которые образуются в высокогорных регионах и достигают высоты 3 метра.

Плутон Фото: NASA

По словам ученых шпили из метанового льда были обнаружены только в той части Плутона, которая была обращена к зонду "Новые горизонты". Но дополнительные данные намекнули на то, что большая часть экваториальной части Плутона, даже на той стороне, которая не была видна зонду NASA, богата метаном и там есть похожие ледяные шпили.

Для того, чтобы их обнаружить, ученые использовали косвенные подсказки на изображениях Плутона. Эти косвенные подсказки включают неровности поверхности, включая склоны или гребни. Боле неровные поверхности выглядят темнее более гладких при одинаковых условиях освещения, потому что неровности создают тени. Это означает, что неровные, покрытые ледяными шпилями поверхности, должны создавать потемнение, даже если шпили нельзя увидеть напрямую.

Экваториальная область Плутона Фото: NASA

Астрономы проанализировали фотографии Плутона, на которых свет отражался от поверхности под разными углами. Используя эти данные, изучили, как яркость поверхности Плутона менялась в зависимости от угла обзора. Они сосредоточились на шести областях на видимой зонду "Новые горизонты" части Плутона, так и на обратной его стороне. С помощью моделирования ученые рассчитали, как яркость поверхности менялась в зависимости от неровностей. Астрономы обнаружили, что, несмотря на значительные различия в каждой области, богатые метаном участки обратной стороны Плутона были более неровными, чем на видимой стороне.

Cтруктура на Плутоне, как считают ученые, представляет собой более крупную версию земных структур пенитентес, состоящих из водяного льда которые образуются в высокогорных регионах и достигают высоты 3 метра Фото: Live Science

Исследование показало, что ледяные шпили на Плутоне существуют в полосе, охватывающей около 60% экваториальной области карликовой планеты. Большая часть ледяных шпилей расположена на обратном полушарии. Но пока неясно, является ли эта структура непрерывной или фрагментарной.

Полоса простирается между 30 градусами к северу и югу от экватора Плутона, где климатические условия идеально подходят для формирования ледяных метановых шпилей, говорят ученые. Для подтверждения этих выводов нужны прямые доказательства, но их можно получить только с помощью нового исследования Плутона с близкого расстояния.

Фокус уже писал о том, что впервые увидели ученые на Плутоне с помощью космического аппарата "Новые горизонты" 10 лет назад.

Также Фокус писал о том, что лунный кратер с фотографии "Восход Земли" помог в поиске инопланетян возле Юпитера.