Лунный кратер с фотографии "Восход Земли" помог в поиске инопланетян возле Юпитера (фото)

Лунный кратер, запечатленный на фотографии, сделанной во время миссии “Аполлон-8”, сыграл важную роль в поисках внеземной жизни в Солнечной системе.

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Большой кратер на обратной стороне Луны, который запечатлен на знаменитой фотографии "Восход Земли" помог космическому аппарату JUICE настроить свои приборы для поиска инопланетян во время будущего исследования спутников Юпитера, пишет Space.

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Кратер, диаметром 40 км, расположенный на обратной стороне Луны, ранее назывался "Пастер Т". Он стал известным после того, как в 1968 году он попал на фотографию "Восход Земли", сделанную астронавтом NASA Уильямом Андерсом во время миссии "Аолллон-8". На этом снимке видна наша планета, которая возвышается над горизонтом Луны. 7 лет назад в честь 50-летия лунной миссии этот кратер был переименован в "Восход Земли Андерса" (Anders’ Earthrise).

Согласно сообщению Европейского космического агентства (ЕКА), этот кратер использовал космический аппарат JUICE для настройки своих приборов. JUICE был запущен в космос в апреле 2023 года, чтобы выйти на орбиту вокруг Юпитера в 2031 году. Аппарат должен изучить самые большие спутники Юпитера, а также саму планету.

Зонд ЕКА пролетел мимо Луны в прошлом году и этот пролет ученые использовали для проверки 10 приборов JUICE, которые могут помочь обнаружить потенциальную инопланетную жизнь на спутниках Юпитера.

Фотография "Восход Земли", сделанная в 1968 году Фото: NASA

Особенно ученые хотели проверить работу прибора RIME, который использует отраженные радиоволны для измерения высоты каменистых тел. На спутниках Юпитера Европа, Ганимед и Каллисто с помощью этого прибора JUICE должен составить карту невидимых слоев под ледяной поверхностью этих миров.

Поскольку RIME должен "слушать" точные изменения радиоволн, для получения точных показаний прибору требуется как можно больше тишины. Пока JUICE пролетал над знаменитым лунным кратером, ученые выключили все остальные приборы зонда, чтобы RIME мог проводить наблюдения за кратером без помех.

Прибор RIME составил карту высоты Луны под поверхностью и вокруг кратера, которую ученые сравнили с более ранними измерениями, полученными другими космическими аппаратами.

Ученые обнаружили, что помехи от электроники JUICE искажают измерения RIME, а потому решено было устранить эту проблему в течение многомесячного проекта. В ЕКА заявили, что теперь проект завершен.

Полученные данные доказывают, что RIME готов к своей задаче: созданию карты недр самых больших спутников Юпитера и поиску потенциальной внеземной жизни.

Как уже писал Фокус, ученые пришли к выводу, что первые звезды во Вселенной помогли создать черные дыры. Но это не совсем обычные черные дыры.