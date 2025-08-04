Місячний кратер з фото "Схід Землі" допоміг у пошуку інопланетян біля Юпітера (фото)

Місячний кратер, зображений на фото, зробленому під час місії "Аполлон-8", зіграв важливу роль у пошуках позаземного життя в Сонячній системі.

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Великий кратер на зворотному боці Місяця, який зображений на знаменитій фотографії "Схід Землі" допоміг космічному апарату JUICE налаштувати свої прилади для пошуку інопланетян під час майбутнього дослідження супутників Юпітера, пише Space.

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Кратер, діаметром 40 км, розташований на зворотному боці Місяця, раніше називався "Пастер Т". Він став відомим після того, як 1968 року він потрапив на фотографію "Схід Землі", зроблену астронавтом NASA Вільямом Андерсом під час місії "Аолллон-8". На цьому знімку видно нашу планету, яка височіє над горизонтом Місяця. 7 років тому на честь 50-річчя місячної місії цей кратер було перейменовано на "Схід Землі Андерса" (Anders' Earthrise).

Згідно з повідомленням Європейського космічного агентства (ЄКА), цей кратер використовував космічний апарат JUICE для налаштування своїх приладів. JUICE було запущено в космос у квітні 2023 року, щоб вийти на орбіту навколо Юпітера у 2031 році. Апарат має вивчити найбільші супутники Юпітера, а також саму планету.

Зонд ЄКА пролетів повз Місяць торік, і цей проліт вчені використовували для перевірки 10 приладів JUICE, які можуть допомогти виявити потенційне інопланетне життя на супутниках Юпітера.

Фотографія "Схід Землі", зроблена 1968 року Фото: solar-system

Особливо вчені хотіли перевірити роботу приладу RIME, який використовує відбиті радіохвилі для вимірювання висоти кам'янистих тіл. На супутниках Юпітера Європа, Ганімед і Каллісто за допомогою цього приладу JUICE має скласти карту невидимих шарів під крижаною поверхнею цих світів.

Оскільки RIME повинен "слухати" точні зміни радіохвиль, для отримання точних показань приладу потрібно якомога більше тиші. Поки JUICE пролітав над знаменитим місячним кратером, вчені вимкнули всі інші прилади зонда, щоб RIME міг проводити спостереження за кратером без перешкод.

Прилад RIME склав карту висоти Місяця під поверхнею і навколо кратера, яку вчені порівняли з більш ранніми вимірами, отриманими іншими космічними апаратами.

Науковці виявили, що перешкоди від електроніки JUICE спотворюють вимірювання RIME, а тому вирішено було усунути цю проблему протягом багатомісячного проєкту. У ЄКА заявили, що тепер проєкт завершено.

Отримані дані доводять, що RIME готовий до свого завдання: створення карти надр найбільших супутників Юпітера і пошуку потенційного позаземного життя.

Як уже писав Фокус, вчені дійшли висновку, що перші зірки у Всесвіті допомогли створити чорні діри. Але це не зовсім звичайні чорні діри.