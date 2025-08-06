Земля 2.0: вчені виявили потенційно придатну для життя планету

Астрономи використали новий метод виявлення планет за межами Сонячної системи і знайшли новий світ класу супер-Земля. Він обертається навколо схожої на Сонце зірки і може бути потенційно придатним для життя.

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Уперше астрономи виявили планету, яка обертається навколо схожої на Сонце зірки 1995 року. Уже 30 років астрономи шукають максимально схожу на Землю планету, так звану Землю 2.0. Така планета повинна розташовуватися в зоні населеності своєї зірки і мати максимально схожі на земні умови. Таким чином на такій планеті потенційно може існувати позаземне життя. Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, виявили нову планету класу супер-Земля, яка може бути придатною для життя, пише SciTechDaily.

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Здебільшого астрономи виявляють планети за межами Сонячної системи за допомогою транзитного методу і методу променевої швидкості. Це кам'янисті світи, які відносять до класу супер-Земля. Перший метод заснований на вимірюванні заблокованого світла зірки, планети, що проходить на її тлі. Другий метод заснований на вимірюванні так коливань зірки під дією гравітації планети. Але обидва ці методи мають суттєві обмеження, коли йдеться про пошук планет, які максимально схожі на Землю.

Тому вчені використали новий метод виявлення схожих на Землю планет. Вона називається метод зміни часу проходження. Це метод виявлення планет шляхом спостереження за змінами орбітального руху світів, коли на них впливають своєю гравітацією більші планети.

Таким чином було виявлено планету Kepler-725c, яка обертається навколо схожої на Сонце зірки і має масу в 10 разів більшу, ніж у Землі. Але найголовніше, що нова планета знаходиться в зоні населеності своєї зірки, що робить цей світ потенційно придатним для життя. Зона населеності — це уловна частина космосу біля зірки, де є необхідні умови для того, щоб на планетах з'явилося життя.

Планета Kepler-725c в уявленні художника Фото: phys.org

Астрономи з'ясували, що Kepler-725c перебуває на відстані 0,674 астрономічні одиниці від своєї зірки та здійснює повний оберт навколо неї за 270 земних днів. При цьому нова супер-земля отримує приблизно в 1,4 раза більше випромінювання зірки, ніж Земля від Сонця. Попри це на планеті можуть бути умови для появи і підтримки життя.

Нагадуємо, що Земля перебуває на відстані 1 астрономічна одиниця від Сонця (150 млн км) і повний оборот навколо зірки здійснює за 365 днів.

Учені кажуть, що новий метод виявлення планет із малою масою, які перебувають у зоні населеності своїх зірок, показав свою ефективність. Це означає, що планету, яку можна було назвати максимально точною копією Землі, можна буде виявити в найближчому майбутньому. Принаймні існує висока ймовірність такого повороту подій.

Як уже писав Фокус, Перший у світі приватний космічний літак Dream Chaser створений для доставки вантажів і астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Його дебютний політ на орбіту був запланований на 2025 рік. Найімовірніше, цей запуск у космос не відбудеться цього року.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили несподівану форму вуглецю на Місяці, що ставить під сумнів теорію походження супутника Землі.