Реінкарнація шатла NASA: перший приватний космічний літак нікуди не полетить (фото)

Перший у світі приватний космічний літак Dream Chaser створено для доправлення вантажів і астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Його дебютний політ на орбіту був запланований на 2025 рік. Найімовірніше, цей запуск у космос не відбудеться цього року.

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Довгоочікуваний запуск приватного космічного літака Dream Chaser, створеного американською компанією Sierra Space, може бути знову перенесено. Спочатку планувалося, що літальний апарат вирушить у перший політ на МКС у 2025 році. Але все ще тривають випробування Dream Chaser і він навряд чи полетить цього року в космос, пише Gizmodo.

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У NASA заявили, що потрібно ще провести комплексну перевірку безпеки Dream Chaser, перш ніж літак вирушить уперше на МКС. Тому політ може не відбутися цього року.

У 2016 році NASA уклало контракт з компанією Sierra Space на доставку вантажів і астронавтів на МКС за допомогою нового космічного літака Dream Chaser. Це реінкарнація космічного шаттла NASA нового покоління. Спочатку перший політ Dream Chaser мав відбутися 2020 року, але кілька разів відкладався через технічні проблеми і проблеми із сертифікацією.

Dream Chaser має запускати в космос ракета-носій, але приземлятися космічний літак може, як і шатли NASA або звичайні літаки — на злітно-посадкову смугу. Фото: Wikipedia

Dream Chaser має запускати в космос ракета-носій, але приземлятися космічний літак може, як і шатли NASA або звичайні літаки — на злітно-посадкову смугу. Літак має складні крила, які повністю розкриваються в польоті, виробляючи електроенергію за допомогою сонячних панелей. Космічний літак також оснащений теплозахисними плитками для захисту від високих температур при вході в атмосферу.

У 2016 році NASA уклало контракт із компанією Sierra Space на доставку вантажів і астронавтів на МКС за допомогою нового космічного літака Dream Chaser Фото: space.com

Наразі NASA має лише космічний корабель Dragon компанії SpaceX, щоб доставляти вантажі та астронавтів на орбіту. NASA поки що не вдалося знайти альтернативний транспортний засіб.

Після невдалого запуску космічного корабля Starliner від компанії Boeing торік, NASA поки що відклало його повторний запуск у космос, як уже писав Фокус. Цей корабель мав стати альтернативою кораблю Dragon.

Одним із завдань, які необхідно виконати до дебютного запуску, є сертифікація програмного забезпечення Dream Chaser. Ще однією перешкодою на шляху Dream Chaser до космосу є обрана для нього ракета-носій. Дебютний запуск Dream Chaser має відбутися за допомогою ракети Vulcan Centaur від компанії United Launch Alliance. Під час другого запуску в жовтні 2024 року в прискорювачі ракети-носія висотою 61 метр стався збій, що затримало процес сертифікації для виконання польотів у космос.

Як уже писав Фокус, міжзоряна комета може бути кораблем інопланетян. У вченого з Гарварду є новий аргумент. Суперечки навколо третього міжзоряного об'єкта, виявленого в Сонячній системі за всю історію спостережень, тривають. Вчений з Гарвардського університету продовжує наполягати на тому, що не можна виключати штучне походження об'єкта 3I/ATLAS, який багато астрономів вважають кометою.