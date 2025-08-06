Реинкарнация шаттла NASA: первый частный космический самолет никуда не полетит (фото)

Первый в мире частный космический самолет Dream Chaser создан для доставки грузов и астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Его дебютный полет на орбиту был запланирован на 2025 года. Скорее всего этот запуск в космос не состоится в этом году.

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Долгожданный запуск частного космического самолета Dream Chaser, созданного американской компанией Sierra Space, может быть снова перенесен. Изначально планировалось, что летательный аппарат отправится в первый полет на МКС в 2025 году. Но все еще продолжаются испытания Dream Chaser и он вряд ли полетит в этом году в космос, пишет Gizmodo.

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В NASA заявили, что нужно еще провести комплексную проверку безопасности Dream Chaser, прежде чем самолет отправится впервые на МКС. Поэтому полет может не состояться в этом году.

В 2016 году NASA заключило контракт с компанией Sierra Space на доставку грузов и астронавтов на МКС с помощью нового космического самолета Dream Chaser. Это реинкарнация космического шаттла NASA нового поколения. Изначально первый полет Dream Chaser должен был состояться в 2020 году, но несколько раз откладывался из-за технических проблем и проблем с сертификацией.

Dream Chaser должна запускать в космос ракета-носитель, но приземляться космический самолет может, как и шаттлы NASA или обычные самолеты – на взлетно-посадочную полосу Фото: Wikipedia

Dream Chaser должна запускать в космос ракета-носитель, но приземляться космический самолет может, как и шаттлы NASA или обычные самолеты – на взлетно-посадочную полосу. Самолет имеет складные крылья, которые полностью раскрываются в полете, вырабатывая электроэнергию с помощью солнечных панелей. Космический самолет также оснащен теплозащитными плитками для защиты от высоких температур при входе в атмосферу.

В 2016 году NASA заключило контракт с компанией Sierra Space на доставку грузов и астронавтов на МКС с помощью нового космического самолета Dream Chaser Фото: space.com

Сейчас у NASA есть только космический корабль Dragon компании SpaceX, чтобы доставлять грузы и астронавтов на орбиту. NASA пока не удалось найти альтернативное транспортное средство.

После неудачного запуска космического корабля Starliner от компании Boeing в прошлом году, NASA пока отложило его повторный запуск в космос, как уже писал Фокус. Этот корабль должен был стать альтернативой кораблю Dragon.

Одной из задач, которые необходимо выполнить до дебютного запуска, является сертификация программного обеспечения Dream Chaser. Еще одним препятствием на пути Dream Chaser к космосу является выбранная для него ракета-носитель. Дебютный запуск Dream Chaser должен состоятся с помощью ракеты Vulcan Centaur от компании United Launch Alliance. Во время второго запуска в октябре 2024 года в ускорителе ракеты-носителя высотой 61 метр произошел сбой, что задержало процесс сертификации для выполнения полетов в космос.

Как уже писал Фокус, межзвездная комета может быть кораблем инопланетян. У ученого из Гарварда есть новый аргумент. Споры вокруг третьего межзвездного объекта, обнаруженного в Солнечной системе за всю историю наблюдений, продолжаются. Ученый из Гарвардского университета продолжает настаивать на том, что нельзя исключать искусственное происхождение объекта 3I/ATLAS, который многие астрономы считают кометой.