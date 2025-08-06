Земля 2.0: ученые обнаружили потенциально пригодную для жизни планету

Астрономы использовали новый метод обнаружения планет за пределами Солнечной системы и нашли новый мир класса супер-Земля. Он вращается вокруг похожей на Солнце звезды и может быть потенциально пригодным для жизни.

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Впервые астрономы обнаружили планету, которая вращается вокруг похожей на Солнце звезды в 1995 году. Уже 30 лет астрономы ищут максимально похожу на Землю планету, так называемую Землю 2.0. Такая планета должна располагаться в зоне обитаемости своей звезды и иметь максимально похожие на земные условия. Таким образом на такой планете потенциально может существовать внеземная жизнь. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, обнаружили новую планету класса супер-Земля, которая может быть пригодной для жизни, пишет SciTechDaily.

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В основном астрономы обнаруживают планеты за пределами Солнечной системы с помощью транзитного метода и метода лучевой скорости. Это каменистые миры, которые относят к классу супер-Земля. Первый метод основан на измерении заблокированного света звезды, проходящей на ее фоне планеты. Второй метод основан на измерении так колебаний звезды под действием гравитации планеты. Но оба эти метода имеют существенные ограничения, когда речь идет о поиске планет, которые максимально похожи на Землю.

Поэтому ученые использовали новый метод обнаружения похожих на Землю планет. Она называется метод изменения времени прохождения. Это метод обнаружения планет путем наблюдения за изменениями орбитального движения миров, когда на них влияют своей гравитацией более крупные планеты.

Таким образом была обнаружена планета Kepler-725c, которая вращается во кур похожей на Солнце звезды и имеет массу в 10 раз большую, чем у Земли. Но самое главное, что новая планета находится в зоне обитаемости своей звезды, что делает этот мир потенциально пригодным для жизни. Зона обитаемости – это уловная часть космоса возле звезды, где есть необходимые условия для того, чтобы на планетах появилась жизнь.

Планета Kepler-725c в представлении художника Фото: phys.org

Астрономы выяснили, что Kepler-725c находится на расстоянии 0,674 астрономические единицы от своей звезды и совершает полный оборот вокруг нее за 270 земных дней. Пи этом новая супер-земля получает примерно в 1,4 раза больше излучения звезды, чем Земля от Солнца. Несмотря на это на планете могут быть условия для появления и поддержания жизни.

Напоминаем, что Земля находится на расстоянии 1 астрономическая единица ото Солнца (150 млн км) и полный оборот вокруг звезды совершает за 365 дней.

Ученые говорят, что новый метод обнаружения планет с малой массой, которые находятся в зоне обитаемости своих звезд, показал свою эффективность. Это значит, что планету, которую можно было назвать максимально точной копией Земли можно будет обнаружить в ближайшем будущем. По крайней мере существует высокая вероятность такого поворота событий.

Как уже писал Фокус, Первый в мире частный космический самолет Dream Chaser создан для доставки грузов и астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Его дебютный полет на орбиту был запланирован на 2025 года. Скорее всего этот запуск в космос не состоится в этом году.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили неожиданную форму углерода на Луне, что ставит под сомнение теорию происхождения спутника Земли.