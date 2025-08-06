Астрономы обнаружили на Плутоне ранее неизвестный супервулкан и странное вещество (фото)

Ученые пришли к выводу, что один из известных кратеров на карликовой планете Плутон на самом деле является кальдерой криовулкана, который извергался относительно недавно по космическим меркам.

Related video

Астрономы считают, что кратер Киладзе на самом деле не был создан в результате падения астероида, а является кальдерой криогенного супервулкана. Он был активным всего 3 миллиона лет назад, а это мало по космическим меркам. Исследование опубликовано в The Planetary Science Journal, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Не ударный кратер, а кальдера супервулкана

Когда в 2015 году космический аппарат "Новые горизонты" провел первое исследование Плутона с близкого расстояния, данные показали, что на карликовой планете существовали периоды активного вулканизма. Но это были извержения не обычных вулканов, а криовулканов, которые извергают криомагму, по сути жидкий лед. Изначально кратер Киладзе, обнаруженный на Плутоне, считался обычным ударным кратером, но теперь ученые считают, что эта кальдера супервулкана, который извергался несколько миллионов лет назад.

Ученые обнаружили слишком много залежей водяного льда в окрестностях кратера Киладзе, основываясь на данных аппарата "Новые горизонты". Дальше от кратера было обнаружено больше метанового льда и это заинтриговало ученых.

Кратеры на Плутоне Фото: NASA

Астрономы также обратили внимание на то, что диаметр кратера составляет примерно 4 км. Но он имеют слишком большую глубину как для ударного кратера. Глубина кратера предсказуемо связана с его диаметром, но это правило не подходит для Киладзе. Учитывая структуру этой особенности на Плутоне, а также не очень правильную форму и наличие обрушения стенок кратера, ученые пришли к выводу, что это все-таки кальдера. То есть массивная впадина, образовавшаяся в результате извержения криомагмы и последующего обрушения вулкана.

Ученые считают, что во время извержения могло быть выброшено 1000 кубических километров криомагмы в окружающий регион. При этом ученые считают, что могло быть не одно, а несколько извержений, приведших к образованию кальдеры супервулкана.

Ученые считают, что кратер Киладзе - это кальдера супервулкана Фото: NASA

Загадочное вещество на Плутоне и жидкая вода в недрах карликовой планеты

По словам ученых, температура на Плутоне настолько низкая, что водяной лед служит основой карликовой планеты, в то время как другие льды наслаиваются сверху. Но в окрестностях Киладзе водяной лед простирается по всей поверхности. В льду ученые обнаружили присутствие неопознанного аммиачного соединения, точный состав которого определить сложно. Этот специфический аммиак не наблюдается больше нигде на Плутоне.

Астрономы считают, что аммиак мог бы способствовать поддержанию воды в жидком виде в недрах Плутона. Именно водяной лед с жидкой водой и примесям аммиака мог быть выброшен во время извержения криовулкана.

Как и на Земле, вулканам нужен источник тепла, который на Плутоне, вероятно, исходит от его ядра. Учитывая наличие в водяном льде аммиака, который снижает температуру замерзания воды, в недрах Плутона могут находится резервуары с жидкой водой, предполагают ученые.

Присутствие аммиака, который уничтожается солнечным светом за очень длительные периоды времени, указывает на то, что последнее извержение криовулкана произошло сравнительно недавно в истории Плутона, а именно примерно 3 млн лет назад.

Это говорит о том, что недра Плутона могут до сих пор сохранять некоторое остаточное тепло, а значит криовулканизм еще может себя проявить.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили на Плутоне огромные ледяные структуры, похожие на те, что есть на Земле.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили потенциально пригодную для жизни планету. Астрономы использовали новый метод обнаружения планет за пределами Солнечной системы и нашли новый мир класса супер-Земля. Он вращается вокруг похожей на Солнце звезды и может быть потенциально пригодным для жизни.