Первый за 53 года полет на Луну: астронавты впервые вошли в космический корабль (фото)

В рамках миссии “Артемида-2” четыре астронавта не высадятся на поверхность Луны, но совершат облет спутника Земли, чтобы подготовить следующую группу космических путешественников к настоящей высадке на Луну.

Четверо астронавтов миссии "Артемида-2" впервые в скафандрах вошли в космический корабль "Орион", на котором они в 2026 году совершат путешествие к Луне и обратно. Это будет первый полет к спутнику Земли со времен миссии "Аполлон-17" в 1972 году и продолжение успешной миссии "Артемида-1". В 2022 году космический корабль "Орион" без экипажа облетел Луну и вернулся на Землю. Беспилотная миссия продолжалась 25 дней, но пилотируемая миссия к Луне займет 10 дней, пишет Space.

Возвращение космического корабля "Орион" на Землю в 2022 году

Экипаж миссии "Артемида-2" состоит из астронавтов NASA Рида Уайсмена, Виктора Гловера, Кристины Кох и Джереми Хэнсена из Канадского космического агентства. Запуск миссии к Луне запланирован на апрель 2026 года. Миссия продлится 10 дней и за это время астронавты доберутся до Луны, облетят ее и вернутся обратно на Землю.

До исторического запуска осталось всего несколько месяцев, и экипаж миссии "Артемида-2" работает над завершением тренировок и подготовки. В рамках этой подготовки весь экипаж облачился в скафандры, чтобы впервые вместе войти в космический корабль "Орион" в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Это известно, как испытание экипажа в скафандрах.

Все оборудование космического корабля было включено, когда экипаж находился внутри, что дало им возможность прочувствовать, что их ждет в день запуска. Астронавтов подключили к системам жизнеобеспечения и связи корабля, а также дали им возможность испытать различные условия во время будущего полета. В частности, экипажу пришлось столкнуться со сложными ситуациями, такими как внезапные сбои в работе систем жизнеобеспечения. Цель состояла в том, чтобы обеспечить готовность экипажа к любым ситуациям.

Сняв скафандры, экипаж также отработал действия, которые ему придется выполнять в "Орионе" по пути на Луну. Экипаж также ознакомился с процедурами, которые им предстоит использовать во время 10-дневной миссии.

"Артемида-2" является исторической миссией, ведь впервые за 53 года люди побывают так далеко от Земли. Последний раз астронавты побывали на Луне в 1972 году и новая высадка на Луну запланирована на 2027 год в рамках миссии "Артемида-3". Полет экипаж "Артемида-2" к Луне и обратно поможет подготовить возвращение людей на спутник Земли.

