Найбільша планета Сонячної системи: чи є у газового гіганта Юпітер тверде ядро

Насправді астрономи з'ясували, чи є у Юпітера ядро, менше 10 років тому. Але воно не таке, як у Землі.

Related video

Як відомо, у Сонячній системі ближче до Сонця розташовані кам'янисті планети, а за головним поясом астероїдів — газові гіганти. Найбільшим газовим гігантом і найбільшою планетою Сонячної системи є Юпітер. Але чи складається ця планета повністю з газу і чи є в Юпітера тверде ядро, як у Землі? Астрономи не знали чи є ядро у Юпітера до 2016 року, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розмір і маса Юпітера відомі вже кілька століть. Це дало змогу астрономам визначити середню щільність планети, яка в 1,3 раза перевищує щільність води. Але астрономи до 2016 року не знали, чи є у Юпітера ядро і якщо є, то що воно з себе представляє.

Зараз існує дві моделі утворення Юпітера. Одна припускає, що у Юпітера спочатку було тверде ядро, до якого за допомогою гравітації були притягнуті водень і гелій. Таким чином було створено більшу частину газового гіганта. Друга модель припускає, що Юпітер з'явився як зірка в результаті стиснення газу з протопланетного диска. У цьому випадку у Юпітера має бути щільний центр, але не тверде ядро.

Хоча ідея твердого ядра отримала велику підтримку, тільки після того, як у 2016 році до Юпітера прибув космічний апарат "Юнона", астрономи з'ясували, що у Юпітера дійсно є ядро. Але воно не таке, як у Землі або інших кам'янистих планет.

Передбачається, що маса ядра Юпітера, яке не має чітких меж, становить від 7 до 25 мас Землі Фото: NASA

Ядро Юпітера складається зі щільної і гарячої речовини. Воно являє собою суміш каменю, льоду і водню. Тиск і температура там настільки великі, що ці речовини перебувають у незвичайних станах. У Юпітера все ж є тверде ядро, але воно перебуває в незвичайному стані. Ядро Юпітера являє собою плавний перехід від рідкої оболонки до більш щільного центру. Водень під величезним тиском і високою температурою перетворюється на рідкий метал, і він становить більшу частину ядра Юпітера. У центрі ядра, як припускають вчені, знаходиться тверда кам'яниста речовина, яка оточена водяним льодом, а також аміаком і метаном. Але величезний тиск змушує ці речовини перебувати в аморфному стані.

Передбачається, що маса ядра Юпітера, яке не має чітких меж, становить від 7 до 25 мас Землі, але водночас воно може мати розмір, що у 2-3 рази перевищує розмір Землі. Річ у тім, що все ядро здебільшого являє собою суміш гелію, водню і твердих речовин. Принаймні так вважають вчені на підставі отриманих даних. Ядро Юпітера, ймовірно, оточене рідким шаром, який поступово переходить в атмосферу. Щоб краще зрозуміти ядро Юпітера потрібно занурити космічний апарат дуже глибоко в надра планети, але зробити поки що це неможливо.

Якщо у Юпітера є тверде ядро, то чому його називають газовим гігантом, а не твердою планетою з дуже щільною атмосферою? Частково це пов'язано з тим, що раніше астрономи не знали, чи є у Юпітера ядро. З іншого боку, навіть якщо це ядро може досягати двох третин радіуса планети, як вважають деякі вчені, це все одно менше за третину об'єму Юпітера. Як би там не було, Юпітер переважно складається з газу.

Як уже писав Фокус, виявлено зірку, що народилася в результаті космічного зіткнення. Нове відкриття показує, що деякі явища і об'єкти в космосі можуть бути не такими, якими вони здаються на перший погляд.

Також Фокус писав про те, що компанія Ілона Маска назвала причину вибуху ракети Starship. Компанія SpaceX завершила розслідування причин катастрофи, яка сталася наприкінці травня під час дев'ятого випробувального польоту найбільшої і найпотужнішої ракети у світі.