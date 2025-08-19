Солнечное затмение и один из самых опасных вулканов навсегда изменили химию: что произошло

18 августа исполнилось 157 лет с момента обнаружения второго по распространенности химического элемента во Вселенной. Он называется гелий и по количеству во Вселенной уступает лишь водороду.

Гелий является вторым по распространенности химическим элементом во Вселенной, но на Земле он встречается достаточно редко. Для его открытия понадобилось солнечное затмение и смертоносный вулкан, пишет IFLScience.

18 августа 1868 года на большей части Земли наблюдалось полное солнечное затмение. Французский астроном Пьер Жансен наблюдал за затмением из индийского города Гунтур. Тогда, во время наблюдения за Солнцем, он увидел нечто совершенно особенное.

С начала XIX века было известно, что если измерить спектр Солнца, можно увидеть нечто необычное. Под спектром подразумевается использование специального прибора для выявления различных цветов света в однородном белом свете Солнца. При увеличении изображения в спектре видны особые линии, которые показывают наличие того или иного химического элемента.

В 1859 году Густав Кирхгоф и Роберт Бунзен обнаружили, что некоторые из этих линий соответствуют линиям излучения нескольких нагретых химических элементов. Они предположили, что эти химические элементы присутствуют в атмосфере Солнца. Полное солнечное затмение является идеальным явлением для изучения атмосферы Солнца, ведь яркий диск нашей звезды закрывает Луна. Для исследования атмосферы Солнца Жансен использовал спектроскоп.

Свечение гелия в газоразрядной трубке Фото: Wikipedia

В результате в спектре Солнца астроном обнаружил линии, которые не соответствовали линиям излучения ни одного известного химического элемента. Так был обнаружен гелий, который получил название в честь древнегреческого слова "гелиос", означающего Солнце.

Тогда это был химический элемент, который не имел прямой связи с Землей. Так было до тех пор, пока гелий не был обнаружен в результате мощного извержения одного из самых опасных вулканов в мире: Везувия.

В 1881 году итальянский физик Луиджи Пальмьери обнаружил гелий в материале, оставшемся после извержения вулкана. Прошло еще 14 лет, прежде чем шотландский химик Уильям Рамзай смог извлечь гелий из минералов, где он был заключен, что показало, что этот химический элемент также присутствует в земной почве.

