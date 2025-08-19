Сонячне затемнення та один із найнебезпечніших вулканів назавжди змінили хімію: що сталося

18 серпня виповнилося 157 років з моменту виявлення другого за поширеністю хімічного елемента у Всесвіті. Він називається гелій і за кількістю у Всесвіті поступається лише водню.

Гелій є другим за поширеністю хімічним елементом у Всесвіті, але на Землі він зустрічається досить рідко. Для його відкриття знадобилося сонячне затемнення і смертоносний вулкан, пише IFLScience.

18 серпня 1868 року на більшій частині Землі спостерігалося повне сонячне затемнення. Французький астроном П'єр Жансен спостерігав за затемненням з індійського міста Гунтур. Тоді, під час спостереження за Сонцем, він побачив щось зовсім особливе.

З початку XIX століття було відомо, що якщо виміряти спектр Сонця, можна побачити щось незвичайне. Під спектром мається на увазі використання спеціального приладу для виявлення різних кольорів світла в однорідному білому світлі Сонця. При збільшенні зображення в спектрі видно особливі лінії, які показують наявність того чи іншого хімічного елемента.

У 1859 році Густав Кірхгоф і Роберт Бунзен виявили, що деякі з цих ліній відповідають лініям випромінювання кількох нагрітих хімічних елементів. Вони припустили, що ці хімічні елементи присутні в атмосфері Сонця. Повне сонячне затемнення є ідеальним явищем для вивчення атмосфери Сонця, адже яскравий диск нашої зірки закриває Місяць. Для дослідження атмосфери Сонця Жансен використовував спектроскоп.

Світіння гелію в газорозрядній трубці Фото: Wikipedia

У результаті в спектрі Сонця астроном виявив лінії, які не відповідали лініям випромінювання жодного відомого хімічного елемента. Так було виявлено гелій, який отримав назву на честь давньогрецького слова "геліос", що означає Сонце.

Тоді це був хімічний елемент, який не мав прямого зв'язку із Землею. Так було доти, доки гелій не було виявлено внаслідок потужного виверження одного з найнебезпечніших вулканів у світі: Везувію.

У 1881 році італійський фізик Луїджі Пальм'єрі виявив гелій у матеріалі, що залишився після виверження вулкана. Минуло ще 14 років, перш ніж шотландський хімік Вільям Рамзай зміг витягти гелій з мінералів, де він був ув'язнений, що засвідчило, що цей хімічний елемент також присутній у земному ґрунті.

