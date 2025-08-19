Негативно влияет на Землю: зонд NASA подтвердил давнюю теорию о поведении Солнца (видео)

Новые данные солнечного зонда “Паркер”, которым управляет NASA, помогли подтвердить давно существующие теоретические модели магнитного пересоединения на Солнце.

Вспышки на Солнце, а также корональные выбросы массы, которые иногда негативно влияют на работу земных технологий, возникают в результате высвобождения магнитной энергии. Это происходит во время магнитного пересоединения. Благодаря тому, что солнечный зонд "Паркер" уже несколько раз смог максимально близко приблизиться к Солнцу и пролететь через внешние слои атмосферы звезды, ученые получили очень важные данные. Они подтвердили существующие несколько десятилетий теоретические модели поведения Солнца. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

Магнитное пересоединение происходит, когда линии магнитного поля в плазме Солнца разрываются и снова соединяются в новой конфигурации. В это время происходит выброс большого количества магнитной энергии. Она приводит к появлению солнечных вспышек и корональных выбросов массы, то есть выбросов плазмы в космос. Такая активность Солнца иногда негативно влияет на работу спутников, систем связи и даже энергосистем на Земле. По словам ученых, точное моделирование магнитного пересоединения на Солнце может помочь предсказать появление вспышек и выбросов плазмы заранее, а значит уменьшить их потенциальное негативное влияние на земные технологии.

Точное моделирование магнитного пересоединения на Солнце может помочь предсказать появление вспышек и выбросов плазмы заранее, а значит уменьшить их потенциальное негативное влияние на земные технологии Фото: NASA/SDO

В течение последних почти 30 лет ученые могли наблюдать за пересоединением линий магнитного поля на Солнца только с далекого расстояния. Но солнечный зонд "Паркер" помог увидеть это явление с максимально близкого расстояния, когда несколько раз пролетел через верхнюю часть атмосферы нашей звезды. Таким образом ученые впервые смогли детально визуализировать и проанализировать свойства плазмы и магнитного поля Солнца. При этом данные показали, что зонд NASA смог пролететь через область магнитного пересоединения на Солнце.

Теперь у ученых есть не общее представление о поведении магнитного поля Солнца, основанное на теоретических моделях, а более глубокое, основанное на новых данных, которые эти модели подтверждают. Хотя остается еще некоторая неопределенность, которую ученые намерены устранить во время дальнейших исследований с помощью зонда NASA.

