Гости из космоса сделали Землю пригодной для жизни: доказывает дьявольская комета (фото)

Ученые считают, что комета 12P/Понса-Брукса содержит самые веские доказательства того, что именно кометы доставили воду на Землю, что сделало нашу планету пригодной для жизни.

Related video

Комета 12P/Понса-Брукса раз в примерно 71 год приближается к Солнцу, а затем возвращается снова на окраины Солнечной системы. В прошлом году так называемая Дьявольская комета как раз совершила очередное сближение с нашей звездой и сейчас летит во внешнюю часть Солнечной системы. Одной из особенностей кометы 12P/Понса-Брукса является то, что ее кома (газовая оболочка) имеет зеленый цвет из-за наличия диуглерода. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy провели новое наблюдение за кометой. В результате они обнаружили, что вода в ее составе поразительно похожа на воду, которая есть на Земле. Это открытие подтверждает теорию о том, что кометы доставили воду на нашу планету в далеком прошлом, что сделало Землю пригодной для жизни, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Когда кометы приближаются к Солнцу, тепло звезды испаряет ледяное вещество кометы, которое образует газообразную кому. Когда комета 12P/Понса-Брукса приближалась к Солнцу в прошлом году, то на фотографиях ее кома приобрела особенную форму и стала похожа на пару рогов, напоминающих рога дьявола, как его иногда изображают. Таким образом комету 12P/Понса-Брукса стали называть дьявольской кометой, хотя "рога" все же исчезли.

Когда комета 12P/Понса-Брукса приближалась к Солнцу в прошлом году, то на фотографиях ее кома приобрела особенную форму и стала похожа на пару рогов, напоминающих рога дьявола, как его иногда изображают. Таким образом комету 12P/Понса-Брукса стали называть дьявольской кометой, хотя "рога" все же исчезли Фото: space.com

Комета 12P/Понса-Брукса относится к типу комет Галлея. Это кометы, период вращения которых вокруг Солнца составляет от 20 до 200 лет. То есть за это время они совершают полный оборот вокруг нашей звезды.

Астрономы провели новое исследование кометы с помощью радиотелескопа ALMA, а также инфракрасного телескопа IRTF и сделали важное открытие. Ученые провели анализ соотношения изотопа водорода дейтерий к обычному водороду в воде кометы 12P/Понса-Брукса. Такое соотношение можно использовать для отслеживания происхождения воды. В результате ученые обнаружили, что вода в Дьявольской комете поразительно похожа на воду, существующую на Земле.

Одной из особенностей кометы 12P/Понса-Брукса является то, что ее кома (газовая оболочка) имеет зеленый цвет из-за наличия диуглерода Фото: Live Science

Предыдущие измерения содержания воды в кометах типа Галлея показали другое соотношение дейтерия к водороду, что поставило под сомнение теорию о том, что комету доставили воду на Землю. Но новое открытие подтверждает эту теорию.

Ученые впервые провели детальный анализ состава воды в комете. Они изучили как обычную воду (H2O), так и тяжелую воду (HDO), которая содержит дейтерий.

По словам авторов исследования, они получили самые веские доказательства того, что по крайней мере некоторые кометы типа Галлея имеют воду с таким же изотопным составом, как и вода на Земле. Это значит, что кометы могли доставить воду на нашу планету и создать условия для того, чтобы Земля стала пригодной для жизни.

Как уже писал Фокус, при сближении с Землей у дьявольской кометы вырос второй хвост, который противоречит физике.

Также Фокус писал о том, что зонд NASA подтвердил давнюю теорию о поведении Солнца. Новые данные солнечного зонда "Паркер" помогли подтвердить давно существующие теоретические модели магнитного пересоединения на Солнце. Этот процесс провоцирует появление явлений, которые негативно влияют на наши технологии.