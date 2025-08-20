Темный объект: самый маленький спутник Млечного Пути может быть совсем не галактикой (фото)

Астрономы тщательно изучили Ursa Major III, объект, который с момента открытия в 2024 году считается самой маленькой и тусклой галактикой, которая вращается вокруг Млечного Пути. Новое исследование предполагает, что это совсем не галактика, но все же это довольно странный объект.

Астрономы уже более года пытаются выяснить, является ли Ursa Major III карликовой галактикой или же звездным скоплением. В любом случае этот объект вращается вокруг нашей галактики Млечный Путь и содержит всего 60 звезд. Он находится на расстоянии более 30 000 световых лет от нас и имеет очень низкую светимость, а потому является очень тусклым. Авторы исследования, опубликованного в журнале Astrophysical Journal Letters, считают, что это не галактика, в основном состоящая из темной материи, а темное звездное скопление, в центре которого находятся скрытые черные дыры, пишет Space.

Прошлые исследования Ursa Major III предположили, что это карликовая галактика, которая в основном состоит из темной материи, имеет очень низкую светимость и состоит всего из 60 звезд, а не тысяч и миллионов, как это бывает у карликовых галактик. Ранее ученые предположили, что эта галактика существует уже 11 млрд лет и имеет диаметр всего почти 20 световых лет. Для сравнения диаметр Млечного Пути – 100 000 световых лет. Низкая светимость Ursa Major III и количество звезд, согласно прошлым исследованиям, предполагает, что это самая тусклая и маленькая галактика-спутник Млечного Пути.

Но авторы нового исследования, на основе тщательного изучения Ursa Major III, пришли к выводу, что это не галактика, а компактное звездное скопление. Звезды в скоплении удерживаются вместе гравитацией скрытых черных дыр, расположенных в центре скопления. Ученые называют такие объекты темными звездными скоплениями.

Авторы нового исследования, на основе тщательного изучения Ursa Major III, пришли к выводу, что это не галактика, а компактное звездное скопление Фото: space.com

Астрономы объясняют, что темные звездные скопления образуются, когда гравитация Млечного Пути в течение миллиардов лет удаляет внешние звезды из звездного скопления. В результате многократных столкновений скопления с нашей галактикой осталось только плотное невидимое темное ядро Ursa Major III. Поскольку это ядро, заполненное скрытыми черными дырами, не испускает свет, астрономы считали, что скопление заполнено темной материей, говорят ученые.

Авторы исследования использовали новые данные и моделирование движения и химического состава звезд в Ursa Major III и смогли определить структуру объекта. Моделирование показывает, что плотное ядро из черных дыр может удерживать своей гравитацией звезды вместе и для этого не нужна темная материя.

Таким образом ученые считают, что Ursa Major III на самом деле не является карликовой галактикой, а это обычное звездное скопление, которое вращается вокруг Млечного Пути. Но эти результаты еще нужно подтвердить окончательно. Поэтому вопрос о том, чем на самом деле является Ursa Major III пока что остается открытым. В любом случае это довольно странный объект.

