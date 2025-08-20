Який вигляд має Земля з відстані у 290 мільйонів кілометрів: показав апарат NASA (фото)

Космічний апарат NASA "Психея" прямує до однойменного астероїда, який вважається найдорожчим космічним каменем у Сонячній системі. Нещодавно зонд NASA перевірив працездатність своїх камер і для цього він використовував Землю та Місяць.

Космічний апарат NASA "Психея" летить до астероїда (16) Психея, який розташований на відстані приблизно 490 млн км від нас і має розмір приблизно 280 метрів. Учені вважають, що він містить дуже багато цінних металів. Їхня загальна вартість оцінюється в 10 000 квадрильйонів доларів, тобто потрібно додати ще 19 нулів, щоб зрозуміти, що це за число. Чи справді це найдорожчий астероїд у Сонячній системі має з'ясувати зонд NASA. Вчені також хочуть з'ясувати, чи може бути астероїд (16) Психея металевим ядром планети, що так і не сформувалася, або ж це звичайний астероїд. Нещодавно зонд "Психея" перевірив роботу своїх камер, які призначені для вивчення астероїда і для цього камери були спрямовані в бік Землі, пише Phys.

Космічний апарат "Психея", який вирушив у космос 2023 року, має прибути до однойменного астероїда 2029 року. У травні 2026 року зонд NASA здійснить черговий гравітаційний маневр, цього разу він використовуватиме гравітацію Марса для того, щоб змінити траєкторію руху і в кінцевому підсумку вийти на орбіту астероїда (16) Психея. Незважаючи на те, що астероїд знаходиться на відстані приблизно 490 млн км від нас, через те, що космічний апарат летить не по прямій, за весь час польоту він подолає приблизно 1,6 мільярда кілометрів.

Космічний апарат NASA провів перевірку працездатності своїх камер і зробив фотографії Землі та Місяця з відстані 290 мільйонів кілометрів. На зображеннях Земля і Місяць виглядають як точки, що відбивають сонячне світло на тлі зірок у сузір'ї Овна.

Дві камери зонда "Психея" повинні будуть фотографувати поверхню астероїда в різних довжинах хвиль світла. Колір і форма спектра астероїда допоможуть визначити його склад. Також спостереження має допомогти зрозуміти, чи є астероїд (16) Психея металевим ядром планети, яка так і не сформувалася, або ж це звичайний астероїд.

Космічний апарат NASA "Психея" летить до астероїда (16) Психея, що розташований на відстані приблизно 490 млн км від нас і має розмір приблизно 280 метрів Фото: NASA

Для перевірки камер зонда вчені обирають об'єкти, які відбивають сонячне світло так само, як і астероїд (16) Психея. Раніше цього року зонд NASA вже перевіряв свої камери фотографуючи Марс і Юпітер. За словами вчених з NASA, нова перевірка камер пройшла успішно і показала, що наукова апаратура працює так, як і повинна.

