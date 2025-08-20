Складається з 2024 атомів: фізики створили найменшого кота Шредінгера, навіщо (відео)

За допомогою анімації можна побачити, як дві тисячі атомів переміщуються таким чином, що перетворюються на знаменитого квантового кота. Для переміщення атомів використовувалася нова технологія управління частинками.

Щоб продемонструвати нову систему для швидкого перегрупування тисяч атомів, фізики створили анімацію зі знаменитим котом Шредінгера. Вчені показали, що можна переміщати атоми з неймовірною точністю. У ролику показано переміщення 2024 атомів рубідію, які перетворюються на кота Шредінгера. Для переміщення атомів використовували штучний інтелект і оптичні пастки, які можуть перегрупувати тисячі атомів всього за 60 мілісекунд. Відео, яке можна побачити нижче, уповільнене приблизно в 33 рази. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише IFLScience.

Один з потенційних типів квантового комп'ютера буде заснований на атомах, які утримуються в одному або декількох двовимірних масивах оптичних пасток. Кожен атом буде являти собою квантовий біт, а обчислення включатимуть переміщення великої кількості атомів усередині масиву. Такі перегрупування атомів можуть бути повільними, оскільки атоми необхідно переміщати. Фізики використовували штучний інтелект у системі, здатній перегрупувати тисячі атомів у будь-яку потрібну конфігурацію. Перегрупування атомів займає всього 60 мілісекунд. Щоб продемонструвати нову систему фізики створили анімацію, яка описує уявний експеримент Ервіна Шредінгера з квантовим котом, який відомий, як кіт Шредінгера.

Згідно з уявним експериментом, у зачиненій коробці перебуває кіт, а поруч із ним — місткість із отрутою, яка може вбити кота внаслідок випадкового квантового процесу. Поки коробка закрита, не можна дізнатися, живий кіт чи мертвий, тому що не можна точно дізнатися його стан Фото: Robert Lea

Згідно з уявним експериментом, у зачиненій коробці перебуває кіт, а поруч із ним — місткість із отрутою, яка може вбити кота внаслідок випадкового квантового процесу. Поки коробка зачинена, не можна дізнатися, живий кіт чи мертвий, тому що не можна точно дізнатися його стан. Він перебуває у стані суперпозиції, тобто у двох різних станах одночасно. Таким чином кіт Шредінгера одночасно живий і мертвий. Мета уявного експерименту полягає в тому, щоб пов'язати макроскопічний світ, у якому ми живемо, з квантовим світом.

В анімації фізики показали ключовий момент уявного експерименту Шредінгера. У системі 2024 атоми рубідію переміщуються за допомогою оптичних пінцетів, які являють собою сфокусовані лазерні промені. Їх використовують для переміщення дуже маленьких частинок. Фізики показали, що ці промені можна використовувати для утримування, переміщення і позиціонування частинок.

Науковці кажуть, що цю систему можна використовувати для створення бездефектних масивів із десятків тисяч атомів, що може призвести до створення потужніших квантових комп'ютерів.

