Зірки можуть бути червоними, блакитними і жовтими: чому не можна побачити зелену зірку (фото)

Якщо подивитися на нічне небо, то можна помітити, що зірки мають різний колір, а деякі з них навіть мерехтять. Можна побачити білі, жовті, помаранчеві, блакитні та червоні зорі, але зеленої ви не побачите ніколи і для цього є причина.

Колір зірок може варіюватися від жовтого до блакитного, але ви ніколи не побачите зелену зірку на нічному небі. Є причини, які пояснюють колір зірки, а також чому не можна побачити зелені зірки. Про це пише Discover Magazine.

Що визначає колір зірки?

Колір зірки визначає температура її поверхні. Зазвичай ці кольори варіюються від найгарячіших до найхолодніших зірок: блакитний, білий, жовтий, помаранчевий і червоний. Тобто, найгарячіші зірки з температурою від 10 000 до 50 000 градусів Цельсія мають блакитний колір. А найхолодніші, відомі як червоні карлики, мають температуру максимум 3500 градусів Цельсія і відповідно червоний колір. Сонце є жовтим карликом, температура якого становить майже 6000 градусів Цельсія. Хоча Сонце здається жовтим, насправді наша зірка біла. Світло Сонця спотворюється атмосферою Землі, а тому має жовтий колір. Також земна атмосфера спотворює світло таким чином, що здається, що деякі зірки мерехтять.

Сонце Фото: solar-system

Де і коли можна побачити кольорові зірки?

Для того, щоб побачити зірки різних кольорів, які є найяскравішими на нічному небі, потрібно мати бінокль або телескоп. І звісно ж небо має бути максимально темним і ясним.

Якщо ви хочете побачити червону зірку, шукайте Бетельгейзе в сузір'ї Оріона. Якщо ви хочете побачити блакитну зірку, шукайте Рігель, у тому ж сузір'ї. Яскраво-жовту зірку Капелла можна знайти в сузір'ї Візничого. А червоно-помаранчеву зірку Антарес можна побачити в самому серці сузір'я Скорпіона.

Взимку зірки часто бувають найяскравішими, тому спостереження в цю пору року може збільшити шанси добре їх роздивитися.

Бетельгейзе Фото: wikipedia

Чому люди не бачать зелені зірки?

Серед усіх кольорів зірок, єдиний колір, який не може побачити людина, це зелений. Це пов'язано з тим, як наші очі сприймають колір.

Очі людини мають світлочутливі клітини, які називаються паличками та колбочками. Палички — це детектори яскравості, які не розрізняють кольори. В очах людини є три типи колбочок, які допомагають нам розрізняти кольори: червоні, блакитні та зелені. При потраплянні світла на них кожна активується з різною інтенсивністю. Червоне світло, наприклад, активує червону колбочку, але блакитні та зелені колбочки залишаються відносно спокійними.

Антарес Фото: ESO

Більшість об'єктів не випромінюють або не відбивають один колір світла, тому колбочки активуються різною кількістю світла. Наприклад, помаранчевий колір активує червоні колбочки приблизно вдвічі сильніше, ніж зелені, але не зачіпає блакитні. Коли мозок отримує сигнал від трьох колбочок, він дає нам зрозуміти, що це помаранчевий об'єкт. Якщо зелені колбочки отримують стільки ж світла, скільки й червоні, а блакитні не отримують світла, ми інтерпретуємо це як жовтий колір. І так далі.

Тому, щоб побачити зірку зеленого кольору, вона має випромінювати тільки зелене світло. Але зірка завжди випромінює більше однієї довжини хвилі світла. Будь-яка зірка, що випромінює переважно зелене світло, також випромінюватиме значну кількість червоного і блакитного, через що зірка здаватиметься білою. Зміна температури зірки може надати їй помаранчевого, жовтого, червоного або блакитного відтінку, але отримати зелений відтінок неможливо. Наші очі просто не бачать зірку зеленою.

