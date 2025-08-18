Зірка поглинула чорну діру: астрономи могли виявити невідомий вибух наднової

Учені вважають, що вони виявили раніше невідомий вид наднової, тобто вибух зірки. Передбачається, що ця зірка частково поглинула сусідню чорну діру.

Related video

Астрономи, можливо, виявили раніше невідомий вид наднової, тобто вибухової смерті зірки, за допомогою штучного інтелекту. Він сканував космос, щоб виявити дивні явища. Таким чином ШІ виявив ознаки того, що, можливо, величезна зірка вибухнула надновою, намагаючись поглинути прилеглу чорну діру. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Interesting Engineering.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астрономи вважають, що вони виявили раніше невідомий вид наднової, який отримав назву SN 2023zkd. Цей вибух зірки стався на відстані 730 мільйонів світлових років від Землі. Це вдалося зробити за допомогою ШІ, який шукав ознаки аномальних зоряних вибухів у космосі.

Наднова могла виникнути в результаті взаємодії вмираючої зірки з чорною дірою, навколо якої вона оберталася. Це відкриття є найпереконливішим доказом взаємодій між зірками і чорними дірами, які можуть призводити до утворення наднових.

Дослідження показало, що, можливо, масивна зірка почала зближуватися з сусідньою чорною дірою і в міру збільшення свого розміру зірка частково поглинула чорну діру. Це могло призвести до появи невідомого раніше вибуху наднової.

ШІ, створений вченими, зафіксував наднову SN 2023zkd за кілька місяців до її появи, адже зірка мала незвичну поведінку та дивно еволюціонувала.

Вчені кажуть, що зазвичай вибух наднової починається досить швидко, коли зірка досягає максимальної яскравості протягом декількох днів. Але в цьому випадку, як показали архівні дані, зірка явно повільно збільшувала яскравість протягом багатьох років до своєї загибелі.

Хоча вчені вважають, що незвичайний вибух наднової міг статися внаслідок взаємодії зірки з чорною дірою, є й інше можливе пояснення появи дивного вибуху. Можливо, чорна діра розірвала зірку на частини, це спричинило вибух і яскравий спалах світла, тобто це сталося ще до того, як зірка змогла вибухнути сама. Але дані не показують переконливих доказів другої версії. У будь-якому разі, чорна діра залишилася, а зірка загинула.

Вчені кажуть, що це відкриття показує, що взаємодія між зірками і чорними дірами набагато складніша, ніж передбачалося. Це означає, що наднові можуть виникати під впливом довколишніх чорних дір.

Як уже писав Фокус, потенційна друга Земля біля сусідньої зірки розчарувала астрономів. Вчені дійшли висновку, що кам'яниста планета TRAPPIST-1d насправді не схожа на Землю, а тому там не може бути позаземного життя. Хоча вчені сподівалися, що цей світ схожий на нашу планету.

Також Фокус писав про те, що ще одне дослідження показує, що найдальша серед виявлених зірок, насправді може бути зовсім іншим об'єктом.