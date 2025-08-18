Звезда поглотила черную дыру: астрономы могли обнаружить неизвестный взрыв сверхновой

Ученые считают, что они обнаружили ранее неизвестный вид сверхновой, то есть взрыв звезды. Предполагается, что эта звезда частично поглотила соседнюю черную дыру.

Астрономы, возможно обнаружили ранее неизвестный вид сверхновой, то взрывной смерти звезды, с помощью искусственного интеллекта. Он сканировал космос, чтобы обнаружить странные явления. Таким образом ИИ обнаружил признаки того, что, возможно, огромная звезда взорвалась сверхновой, пытаясь поглотить близлежащую черную дыру. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Interesting Engineering.

Астрономы считают, что они обнаружили ранее неизвестный вид сверхновой, получивший название SN 2023zkd. Этот взрыв звезды произошел на расстоянии 730 миллионах световых лет от Земли. Это удалось сделать помощью ИИ, который искал признаки аномальных звездных взрывов в космосе.

Сверхновая могла возникнуть в результате взаимодействия умирающей звезды с черной дырой, вокруг которой она вращалась. Этот открытие представляет собой самое убедительное доказательство взаимодействий между звездами и черными дырами, которые могут приводить к образованию сверхновых.

Исследование показало, что, возможно, массивная звезда начала сближаться соседней черной дырой и по мере увеличения своего размера звезда частично поглотила черную дыру. Это могло привести к появлению неизвестного ранее взрыва сверхновой.

ИИ, созданный учеными, зафиксировал сверхновую SN 2023zkd за несколько месяцев до ее появления, ведь звезда имела необычное поведение и странно эволюционировала.

Ученые говорят, что обычно взрыв сверхновой начинается довольно быстро, когда звезда достигает максимальной яркости в течение нескольких дней. Но в этом случае, как показали архивные данные, звезда явно медленно увеличивала яркость в течение многих лет до своей гибели.

Хотя ученые считают, что необычный взрыв сверхновой мог произойти в результате взаимодействия звезды с черной дырой, есть и другое возможное объяснение появления странного взрыва. Возможно, черная дыра разорвала звезду на части, это вызвало взрыв и яркую вспышку света, то есть это произошло еще до того, как звезда смогла взорваться сама. Но данные не показывают убедительных доказательств второй версии. В любом случае, черная дыра осталась, а звезда погибла.

Ученые говорят, что это открытие показывает, что взаимодействие между звездами и черными дырами намного сложнее, чем предполагалось. Это значит, что сверхновые могут возникать под влиянием близлежащих черных дыр.

