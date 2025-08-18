Потенциальная вторая Земля возле соседней звезды разочаровала астрономов (фото)

Ученые пришли к выводу, что каменистая планета TRAPPIST-1d на самом деле не похожа на Землю, а потому там не может быть внеземной жизни. Хотя ученые надеялись, что этот мир похож на нашу планету.

Надежда обнаружить потенциально обитаемую планету возле звезды TRAPPIST-1 исчезла, хотя и не полностью. Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб провели исследование каменистой планеты TRAPPIST-1d и не обнаружили никаких свидетельств наличия атмосферы, похожей на ту, что есть на Земле. Таким образом третья планета от звезды типа красный карлик TRAPPIST-1, расположенной в 40 световых годах от нас (это считается близким расстоянием) исключена из списка потенциально пригодных для жизни миров. Но вокруг звезды TRAPPIST-1 есть еще три из семи известных планет, которые могут быть потенциально пригодными для жизни и максимально напоминать Землю. Они находятся в зоне обитаемости звезды, где температура подходит для существования жидкой воды на поверхности. Но нужно еще подтвердить наличие там атмосферы, похожей на земную. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.

Вокруг звезды типа красный карлик TRAPPIST-1 вращается 7 каменистых планет, размер которых похож на размер Земли. Часть этих планет находится в зоне обитаемости звезды, а значит, там потенциально может существовать внеземная жизнь. Но теперь исследование показало, что третьей планеты системы TRAPPIST-1 под названием TRAPPIST-1d нет подходящей атмосферы для существования жизни. Таким образом это точно не вторая Земля, говорят астрономы.

Считалось, что планета TRAPPIST-1d может выглядить примерно так Фото: Universe Today

Ученые не обнаружили в никаких признаков существования воды, метана или углекислого газа в атмосфере планеты TRAPPIST-1d, которые широко распространены в атмосфере Земли. Эти соединения действуют как естественные парниковые газы, которые делают планету достаточно теплой, чтобы на ее поверхности могла находится вода в жидком виде, а значит и потенциально внеземная жизнь.

Расположение и размер планет в системе TRAPPIST-1 по сравнению с расположением и размером планет земного типа в Солнечной системе Фото: NASA

Астрономы считают, что у TRAPPIST-1d может разреженная атмосфера, как на Марсе, или же очень плотная, как на Венере. Хотя не стоит исключать того, что у планеты вообще может не быть атмосферы.

По словам ученых, звезды красные карлики, хотя и менее холодные, чем Солнце, а также имеют меньший размер, производят более мощные и частые выбросы излучения. Они могут постепенно уничтожать атмосферы планет.

Хотя TRAPPIST-1d признана не похожим на Землю миром, все же ученые не оставляют надежды на то, что близнецами Земли могут быть другие планеты, которые вращаются вокруг звезды TRAPPIST-1. Существует вероятность, что у планет TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f и TRAPPIST-1g, которые находятся немного дальше от звезды, чем TRAPPIST-1d может быть атмосфера, похожая на земную. Они также находятся в зоне обитаемости своей звезды и там может быть жидкая вода.

