Потенційна друга Земля біля сусідньої зірки розчарувала астрономів (фото)

Учені дійшли висновку, що кам'яниста планета TRAPPIST-1d насправді не схожа на Землю, а тому там не може бути позаземного життя. Хоча вчені сподівалися, що цей світ схожий на нашу планету.

Надія виявити потенційно населену планету біля зірки TRAPPIST-1 зникла, хоча й не повністю. Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб провели дослідження кам'янистої планети TRAPPIST-1d і не виявили жодних свідчень наявності атмосфери, схожої на ту, що є на Землі. Таким чином третя планета від зірки типу червоний карлик TRAPPIST-1, розташованої за 40 світлових років від нас (це вважається близькою відстанню) виключена зі списку потенційно придатних для життя світів. Але навколо зірки TRAPPIST-1 є ще три з семи відомих планет, які можуть бути потенційно придатними для життя і максимально нагадувати Землю. Вони розташовані в зоні населеності зірки, де температура підходить для існування рідкої води на поверхні. Але потрібно ще підтвердити наявність там атмосфери, схожої на земну. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

Навколо зірки типу червоний карлик TRAPPIST-1 обертається 7 кам'янистих планет, розмір яких схожий на розмір Землі. Частина цих планет знаходиться в зоні населеності зірки, а значить, там потенційно може існувати позаземне життя. Але тепер дослідження показало, що третя планета системи TRAPPIST-1 під назвою TRAPPIST-1d не має відповідної атмосфери для існування життя. Таким чином це точно не друга Земля, кажуть астрономи.

Вважалося, що планета TRAPPIST-1d може виглядати приблизно так Фото: Universe Today

Вчені не виявили жодних ознак існування води, метану або вуглекислого газу в атмосфері планети TRAPPIST-1d, які широко поширені в атмосфері Землі. Ці сполуки діють як природні парникові гази, які роблять планету досить теплою, щоб на її поверхні могла знаходитися вода в рідкому вигляді, а значить і потенційно позаземне життя.

Розташування та розмір планет у системі TRAPPIST-1 порівняно з розташуванням і розміром планет земного типу в Сонячній системі Фото: NASA

Астрономи вважають, що TRAPPIST-1d може мати розріджену атмосферу, як на Марсі, або ж дуже щільну, як на Венері. Хоча не варто виключати того, що у планети взагалі може не бути атмосфери.

За словами вчених, зірки червоні карлики, хоча й менш холодні, ніж Сонце, а також мають менший розмір, виробляють потужніші та частіші викиди випромінювання. Вони можуть поступово знищувати атмосфери планет.

Хоча TRAPPIST-1d визнана не схожим на Землю світом, все ж вчені не полишають надії на те, що близнюками Землі можуть бути інші планети, які обертаються навколо зірки TRAPPIST-1. Існує ймовірність, що у планет TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f і TRAPPIST-1g, які знаходяться трохи далі від зірки, ніж TRAPPIST-1d, може бути атмосфера, схожа на земну. Вони також перебувають у зоні населеності своєї зірки і там може бути рідка вода.

