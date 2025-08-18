Еарендел: найдальша з виявлених зірок насправді може бути не зіркою (фото)

Величезна зірка Еарендел, як показує нове спостереження, може бути насправді зоряним скупченням. Хоча це ще належить довести.

Астрономи вважають, що найвіддаленіша з усіх виявлених зірок, Еарендел, може бути не самотньою зіркою, а групою зірок, пов'язаних гравітацією і створених з однієї газової хмари. На це вказує нове спостереження, проведене астрономами за допомогою космічного телескопа Вебб. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal, пише Live Science.

Уперше астрономи виявили зірку Еарендел 2022 року за допомогою космічного телескопа Вебб. Вона розташована на відстані приблизно 12,9 млрд світлових років від нас, а отже існувала через 900 млн років після народження Всесвіту. Тоді вчені оголосили про те, що Еарендел є найвіддаленішою зіркою серед усіх виявлених і в принципі є такою і зараз, хоча нове дослідження припускає, що це може бути зовсім не зірка.

Еарендел була виявлена за допомогою гравітаційного лінзування. Це явище виникає, коли світло від більш далекого об'єкта посилюється за допомогою гравітації ближчих до нас галактик або скупчень галактик. Іншим способом побачити Еарендел неможливо, адже вона розташована дуже далеко.

Еарендел було виявлено за допомогою гравітаційного лінзування Фото: NASA

У 2023 році, як уже писав Фокус, астрономи дійшли висновку, що Еарендел не просто найвіддаленіша з усіх відомих зірок, але також може бути не поодинокою, а подвійною зіркою, тобто має компаньйона. Маса Еарендел, як з'ясували вчені, приблизно в 50-100 разів більша за масу Сонця, а температура приблизно у 2 рази вища, ніж у нашої зірки, тобто становить приблизно 11 000 градусів Цельсія. Також учені з'ясували, що Еарендел приблизно в 1 мільйон разів яскравіший за Сонце.

Маса Еарендел, як з'ясували вчені, приблизно в 50-100 разів більша за масу Сонця, а температура приблизно в 2 рази вища, ніж у нашої зірки, тобто становить приблизно 11 000 градусів Цельсія. Також учені з'ясували, що Еарендел приблизно в 1 мільйон разів яскравіший за Сонце Фото: NASA

Автори дослідження провели нове спостереження за Еарендел за допомогою космічного телескопа Вебб і дійшли висновку, що насправді це може бути не зірка, а кульове зоряне скупчення. Це група зірок, пов'язаних гравітацією, які перебувають поруч, адже були створені з однієї газової хмари, а тому мають однаковий вік, склад і яскравість.

Вчені кажуть, що аналіз даних показав, що світло Еарендел дуже сильно нагадує характеристики кульових зоряних скупчень, які існували в перший мільярд років історії Всесвіту.

Дослідження показало, що яскравість Еарендел плавно змінюється залежно від довжини хвилі світла. Це відповідає тому, що можна очікувати від скупчення зірок, тобто, ймовірно, видно світло не однієї або двох зірок, а кількох десятків зірок.

І все ж вчені визнають, що поки що у них недостатньо доказів, щоб підтвердити свою теорію. Річ у тім, що посилене гравітаційним лінзуванням світло зірки і зоряного скупчення може бути дуже схожим.

Подальші спостереження можуть точно показати, чи є Еарендел справді зоряним скупченням, або ж це поодинока чи подвійна зірка, як передбачалося раніше.

