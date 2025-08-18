Эарендел: самая далекая из обнаруженных звезд на самом деле может быть не звездой (фото)

Огромная звезда Эарендел, как показывает новое наблюдение, может быть на самом деле звездным скоплением. Хотя это еще предстоит доказать.

Астрономы считают, что самая далекая из всех обнаруженных звезд, Эарендел, может быть не одинокой звездой, а группой звездой, связанных гравитацией и созданных из одного газового облака. На это указывает новое наблюдение, проведенное астрономами с помощью космического телескопа Уэбб. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal, пишет Live Science.

Впервые астрономы обнаружили звезду Эарендел в 2022 году с помощью космического телескопа Уэбб. Она находится на расстоянии примерно 12,9 млрд световых лет от нас, а значит существовала через 900 млн лет после рождения Вселенной. Тогда ученые объявили о том, что Эарендел является самой далекой звездой среди всех обнаруженных и в принципе является такой и сейчас, хотя новое исследование предполагает, что это может быть совсем не звезда.

Эарендел была обнаружена с помощью гравитационного линзирования. Это явление возникает, когда свет от более далекого объекта усиливается с помощью гравитации более близких к нам галактик или скоплений галактик. Иным способом увидеть Эарендел невозможно, ведь она находится очень далеко.

Эарендел была обнаружена с помощью гравитационного линзирования Фото: NASA

В 2023 году, как уже писал Фокус, астрономы пришли к выводу, что Эарендел не просто самая далекая из всех известных звезд, но также может быть не одиночной, а двойной звездой, то есть имеет компаньона. Масса Эарендел, как выяснили ученые, примерно в 50-100 раз больше массы Солнца, а температура примерно в 2 раза выше, чем у нашей звезды, то есть составляет примерно 11 000 градусов Цельсия. Также ученые выяснили, что Эарендел примерно в 1 миллион раз ярче Солнца.

Авторы исследования провели новое наблюдение за Эарендел с помощью космического телескопа Уэбб и пришли к выводу, что на самом деле это может быть не звезда, а шаровое звездное скопление. Это группа звезд, связанных гравитацией, которые находятся рядом, ведь были созданы из одного газового облака, а потому имеют одинаковый возраст, состав и яркость.

Ученые говорят, что анализ данных показал, что свет Эарендел очень сильно напоминает характеристики шаровых звездных скоплений, которые существовали в первый миллиард лет истории Вселенной.

Исследование показало, что яркость Эарендел плавно меняется в зависимости от длины волны света. Это соответствует тому, что можно ожидать от скопления звезд, то есть, вероятно, виден свет не одной или двух звезд, а нескольких десятков звезд.

И все же ученые признают, что пока что у них недостаточно доказательств, чтобы подтвердить свою теорию. Дело в том, что усиленный гравитационным линзированием свет звезды и звездного скопления может быть очень похож.

Дальнейшие наблюдения могут точно показать, является ли Эарендел действительно звездным скоплением, или же это одиночная или двойная звезда, как предполагалось ранее.

