Астрономы узнали, как выглядят звезды изнутри: такого взрыва сверхновой еще не видели (видео)

Ученые впервые обнаружили такой взрыв сверхновой, который предоставил новую информацию о жизни и смерти звезд.

Астрономы обнаружили взрыв сверхновой SN2021yfj, который произошел на расстоянии 2,2 млрд световых лет от нас. Этот взрыв помог увидеть из чего состояла звезда изначально и какие у нее были внутренние слои. Такого взрыва сверхновой ученые еще никогда не видели. Ученые обнаружили благодаря изучению сверхновой SN2021yfj наличие в слоях умершей звезды кремния, серы и аргона. Наличие этих химических элементов впервые доказывает, что у звезд существуют слои из разных элементов, составляющие внутреннее пространство массивных звезд. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

Звезды живут за счет термоядерного синтеза в ядре, где происходит образование более тяжелых, чем водород и гелий химических элементов. Внутри массивных звезд происходит создание элементов, начиная от углерода до серы и кремния и заканчивая железом. Более тяжелых элементов, чем железо звезды не создают в своих ядрах. Астрономы предполагали, что в течение своей жизни звезды создают слои из разных химических элементов, где самые тяжелые находятся внутри, а самые легкие, водород и гелий, снаружи. Но эти слои не удавалось увидеть, поскольку взрывная смерть звезды смешивает их.

Теперь же впервые астрономы увидели отдельные слои, из которых состоит звезда, благодаря сверхновой 2021yfj, которая не похожа ни на одно подобное взрывное событие. Открытие, ставит под сомнение существующие модели жизненного цикла звезд и процессов, которые приводят к их гибели в результате взрыва сверхновой. Ученые говорят, что сверхновая SN 2021yfj показала, что наше понимание эволюции и завершения жизни массивных звезд все еще неполно.

Ученые говорят, что слои в звезде, богатые кислородом, кремнием, серой и аргоном, находятся под множеством других слоев и формируются всего за несколько месяцев до взрыва звезды, что делает невозможным их прямое наблюдение. Но теперь астрономам удалось их увидеть. Астрономы говорят, что умершая звезда каким-то образом умудрилась потерять гораздо больше массы, чем обычная взрывающаяся звезда и точно неизвестно, почему это могло произойти. Также астрономы не понимают каким образом у сверхновой остался гелий, который должен был полностью исчезнуть еще тогда, когда звезда готовилась к взрыву.

Астрономы считают, что по мере того, как в ядре звезды заканчивается топливо для термоядерного синтеза, она начинает сжиматься под действием гравитации, в то время как внешнее давление, создаваемое термоядерным синтезом, ослабевает. Повышение внутреннего давления и температуры вновь запускает термоядерный синтез во взрывном событии, которое сбрасывает часть внешнего вещества звезды. Повторные эпизоды этого процесса привели бы к тому, что большая часть массы звезды была бы сброшена.

По словам ученых, у них есть лишь предположения, каким образом был создан взрыв сверхновой SN2021yfj. Нужно обнаружить больше примеров таких же взрывом, чтобы точно понять механизм их происхождения.

