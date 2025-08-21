На карликовой планете Церера обнаружили необходимые для жизни условия: что известно (фото)

Исследование предполагает, что в течение примерно 1,5 миллиарда лет карликовая планета Церера имела условия, необходимые для поддержания внеземной жизни. То есть, возможно, там могли жить микроорганизмы. Исследование показывает, что некоторые миры в Солнечной системе могут быть более пригодными для жизни, чем предполагается.

Сейчас карликовая планета Церера, размером примерно 940 км, выглядит холодным и мертвым миром, расположенным в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Но в прошлом недра Цереры, возможно, были теплыми, что делало этот мир пригодным для жизни. Ученые не знают, существовала ли микробная жизнь на Церере, но условия, которые были в прошлом на этой карликовой планете, позволили бы выжить внеземным микроорганизмам. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет New Scientist.

Прошлые исследования показали, что под поверхностью Цереры мог существовать, а может существует и сейчас, океан из жидкой воды. На поверхности Цереры были обнаружены признаки водяного льда, а также органических молекул, что указывает на потенциальное существование внеземной жизни. Теперь ученые выяснили, что в недрах Цереры мог существовать источник химической энергии, который мог обеспечить выживание внеземных микроорганизмов. По словам ученых, это не означает, что на Церере точно существовала внеземная жизнь, но если бы она там появилась, то у этих микроорганизмов скорее всего была химическая пища для выживания.

Ученые предполагают, что в подземном океане на Церере могли выжить микроорганизмы, похожие на те, что живут на Земле в гидротермальных источниках в океанах и получают энергию непосредственно из химических молекул, а не за счет потребления других организмов.

Ученые создали моделирование, имитирующее изменение температуры и состава недр Цереры в течение длительного периода ее эволюции вскоре после образования примерно 4,5 млрд лет назад. Астрономы обнаружили, что в течение примерно 1,5 миллиарда лет, то есть от 4 до 2,5 млрд лет назад в подземном океане Цереры мог существовать источник горячей воды вблизи ядра, и эта вода смешивалась с холодной водой океана. Этот процесс мог обеспечить потенциальную внеземную жизнь химической пищей.

По словам ученых, на Земле, когда горячая вода из гидротермальных источников смешивается с остальной водой океана, микроорганизмы получают химическую энергию и процветают. Это могло происходить и на Церере. Сейчас эта карликовая планета вряд ли пригодна для жизни, ведь она более холодная и в ней вероятно меньше живой воды, а больше льда. Также недра Цереры выделяют намного меньше тепла, чем в далеком прошлом.

Таким образом ученые пришли к выводу, что Церера могла быть обитаемым миром еще 2,5 – 4 миллиарда лет назад. Исследование предполагает, что подобные условия для поддержания жизни могли существовать или же существуют на других ледяных объектах размером с Цереру в Солнечной системе, где есть или были подземные океаны.

Это может означать, что на каком-то этапе своей эволюции обитаемыми могли быть больше планет и их спутников, чем предполагалось. Возможно, некоторые из них обитаемы и сейчас.

Чтобы подтвердить выводы исследования, нужно провести точный химический анализ минералов на поверхности Цереры, ведь некоторые из них могли быть выброшены из недр карликовой планеты. Но для этого нужно отправить космический аппарат на поверхность Цереры.

