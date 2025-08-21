У 10 разів більша за Землю: отримано знімок величезного торнадо і викиду плазми на Сонці (фото)

На Сонці з'явився гігантський торнадо, а також потужне виверження плазми. Обидва ці явища зміг зафіксувати астроном із Румунії на одній фотографії.

Гігантський торнадо і потужний протуберанець одночасно з'явилися на Сонці. Висота торнадо становить приблизно 130 000 км, а висота протуберанця — 200 000 км. Хоча ці явища не пов'язані між собою, вони є результатом збурень невидимого магнітного поля Сонця. Частина викинутої плазми набуває форми торнадо, а частина — потужного виверження, відомого, як протуберанець. Обидва явища зміг зафіксувати на одній приголомшливій фотографії астроном Максиміліан Теодореску з Інституту космічних наук у Румунії, пише Live Science.

Теодореску зробив фотографію, на якій одночасно видно і сонячний торнадо, і сонячний протуберанець, 20 серпня. За словами астронома, великі сонячні торнадо трапляються досить рідко, і йому ніколи не доводилося бачити їх одночасно з протуберанцем.

Сонячні торнадо схожі на земні, але у цих двох явищ мало спільного, особливо це стосується розміру. Якщо на Землі торнадо створюються сильними вітрами і переміщуються, то на Сонці торнадо складаються з плазми і можна сказати стоять на місці. Їх, як і протуберанці, утримує магнітне поле нашої зірки. І сонячні торнадо, і протуберанці являють собою виверження плазми на Сонці, але мають деякі відмінності.

Теодореску дізнався про появу торнадо на Сонці з даних Національної сонячної обсерваторії США, яка керує шістьма телескопами, що спостерігають за нашою зіркою в режимі реального часу. Астроном направив свій телескоп на Сонце і за допомогою спеціальної камери зміг зафіксувати сонячне торнадо. Але в цей самий час на Сонці з'явився протуберанець і вчений зміг зафіксувати на одній фотографії відразу два явища.

Великий сонячний протуберанець (внизу праворуч) виривається із Сонця, а поруч вирує плазмовий торнадо (вгорі праворуч) Фото: Live Science

За оцінками вченого, сонячний торнадо мав висоту приблизно 130 000 кілометрів. Для порівняння, діаметр Сонця становить 1 392 700 км, тобто плазмовий торнадо мав висоту, майже в 10 разів меншу за розмір Сонця. Також нагадуємо, що діаметр Землі становить 12 756 км, тому сонячний торнадо був майже в 10 разів більшим за нашу планету. Зазвичай такі торнадо на Сонці мають висоту від 25 000 до 100 000 км, тому цей торнадо був гігантським.

Що стосується протуберанців на Сонці, то вони виникають, коли магнітне поле, що утримує плазму, стає нестабільним. У результаті з поверхні Сонця виривається потужний потік плазми, який утримується на місці. Теодореску оцінив висоту побаченого протуберанця в 200 000 км.

Часто плазма виривається з протуберанця в космос і перетворюється на корональний викид маси, який може зіткнутися в магнітним полем Землі. У цьому разі виникає геомагнітна буря, яка спричиняє появу полярного сяйва, а також може порушити роботу супутників на орбіті та систем зв'язку на Землі.

За словами Теодореску, з виявленого протуберанця вирвався корональний викид маси, але він не був спрямований у бік Землі.

