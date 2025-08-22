12 млрд световых лет от нас: астрономы обнаружили, возможно, самый далекий космический взрыв

По словам ученых, во время этого взрыва выделилось за несколько секунд больше энергии, чем Солнце выделило за свою жизнь.

Related video

Астрономы с помощью космического телескопа Einstein Probe обнаружили новый загадочный тип космических взрывов, названных быстрые рентгеновские транзиенты. Один из таких взрывов привлек особенное внимание, ведь свет от него летел к нам примерно 12 миллиардов лет. То есть его источник, который пока не удалось определить находится на расстоянии 12 млрд световых лет от нас. Это самое далекое взрывное событие, связанное, как предполагается со звездами, свет которого напрямую наблюдали астрономы. Этот космический взрыв может помочь лучше понять процесс смерти звезд в ранней Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новый тип космических взрывов, который обнаружили астрономы с помощью космического телескопа Einstein Probe, получил название быстрые рентгеновские транзиенты (FXT). Это вспышки рентгеновского излучения, которые могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Первым FXT, который обнаружили ученые стал взрыв, названный EP240315A, неизвестный источник которого находится на расстоянии примерно 12 миллиардов световых лет от нас. Ученые также обнаружили еще 20 таких вспышек рентгеновского излучения, но их источники также неизвестны. Ученые говорят, что FXT предлагают новый способ изучения как процесса завершения жизни звезд, так и того, какой была Вселенная в далеком прошлом.

По словам астрономов, FXT возникают в галактиках, которые находятся на расстоянии в миллиарды световых лет от нас, но точный источник их появления определить очень сложно. Астрономы считают, что эти вспышки излучения могут возникать, когда массивные звезды взрываются сверхновой, сжимаются и превращаются в черные дыры.

Что касается EP240315A, то астрономы определили, что он возник, когда Вселенной было примерно 1,8 млрд лет, сейчас ей 13,8 млрд лет. При этом во время взрыва за несколько секунд выделилось больше энергии, чем Солнце выделило за свою жизнь. А наша звезда существует уже более 4,5 млрд лет.

Что касается EP240315A, то астрономы определили, что он возник, когда Вселенной было примерно 1,8 млрд лет, сейчас ей 13,8 млрд лет. При этом во время взрыва за несколько секунд выделилось больше энергии, чем Солнце выделило за свою жизнь. А наша звезда существует уже более 4,5 млрд лет. Иллюстрация Фото: space.com

Ученые предполагают, что FXT могут быть связаны с еще одним мощным типом космических взрывов, известным как гамма-всплески. Это самые мощные взрывы в известной Вселенной, во время которых выделяется гамма-излучение и огромное количество энергии. Считается, что гамма-всплески также могут возникать после того, как массивная звезда взорвалась сверхновой и превращается в черную дыру.

Изучив данные наблюдений за EP240315A, астрономы обнаружили, что вокруг его источника было очень мало материи. В частности, ученые заметили дефицит водорода в этой области. Водород фильтрует ультрафиолетовое излучение, препятствуя его эффективному распространению в космосе. Когда появился этот FXT, водород подвергся бомбардировке ультрафиолетовым излучением, что привело к его ионизации. По словам астрономов, они увидели самое далекое взрывное событие, связанное, как предполагается со звездами, свет которого напрямую наблюдали. То есть по сути ученые видели излучение, которое связано с одними из самых ранних звезд.

Как уже писал Фокус, ученые предложили новый способ получения топлива, необходимого для создания термоядерного синтеза. Этот процесс питает энергией звезды, в том числе и Солнце. Ученые хотят с помощью этого синтеза получать почти безграничную и чистую энергию на Земле.

Также Фокус писал о том, что началась восьмая секретная миссия космического самолета США. Ракета-носитель компании SpaceX отправила на орбиту космический самолет X-37B, который должен провести испытание новых технологий. Большинство из них засекречены.