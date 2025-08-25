Астрономи за допомогою метеоритів з'ясували, коли насправді з'явилася планета Юпітер (фото)

Вивчення крихітних крапель розплавленої породи, виявленої в метеоритах, а також моделювання дали змогу визначити час появи найбільшої планети в Сонячній системі.

Уперше астрономи змогли визначити час утворення Юпітера, який є найбільшою планетою Сонячної системи. Для цього вони вивчили крихітні краплі розплавленої породи, відомі як хондри, виявлені в метеоритах, що впали на Землю. Дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports, показало, що Юпітер, найімовірніше, утворився через 1,8 мільйона років після утворення Сонячної системи, пише Interesting Engineering.

Моделювання під час дослідження показало, що причиною утворення цих розплавлених крапель у метеоритах були колосальні гравітаційні сили Юпітера, який швидко формувався. Приблизно 4,5 млрд років тому Юпітер стрімко збільшився до своїх гігантських розмірів. Його потужне гравітаційне тяжіння порушило орбіти невеликих кам'янистих тіл, схожих на сучасні астероїди, званих планетезималями. Це призвело до їхнього зіткнення одне з одним на такій високій швидкості, що каміння і пил, які вони містили, розплавилися під час удару, утворивши краплі розплавленої породи, або хондри, які можна знайти в метеоритах, що впали на Землю.

Планета Юпітер Фото: NASA

За словами вчених, попередні теорії не могли пояснити характеристики хондр без наявності дуже специфічних умов, тоді як нова модель показує, що необхідні умови існували в ранній Сонячній системі, коли формувався Юпітер.

Хондри в метеориті під мікроскопом Фото: interestingengineering.com

Вчені використовували моделювання для відтворення зростання Юпітера і зіткнень кам'янистих і багатих на воду планетезималей у ранній Сонячній системі. Моделювання створило реалістичні хондри, що відповідають характеристикам і вмісту, виявленим у метеоритах. Дослідження показало, що вода в планетезималях, що стикаються, відігравала вирішальну роль у формуванні хондр. Це також доводить, що утворення хондр було прямим наслідком формування планет.

Астрономи змогли точно визначити час народження Юпітера, зіставивши час модельованих зіткнень планетезималей із віком хондр, виявлених у метеоритах. Оскільки пік утворення хондр припав на 1,8 мільйона років після утворення Сонячної системи, це також час народження Юпітера, кажуть учені.

