Тайна Юпитера: исследование бросает вызов теории происхождения ядра огромной планеты (видео)

Ученые с помощью моделирования определили, что существующая теория о том, что разреженное ядро Юпитера было создано в результате гигантского удара, вероятно, неверна.

Астрономы считают, что гигантский удар может не быть причиной образования удивительного разреженного ядра Юпитера, что ставит под сомнение теорию, происхождения этой не похожей на земное ядро структуры. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical, пишет Phys.

Юпитер, самая большая планета в нашей Солнечной системе, таит в себе много загадок. Одна из них связана с образованием его уникального ядра. Впервые оно было обнаружено с помощью космического аппарата "Юнона" в 2016 году. До этого астрономы не знали существует ли у Юпитера ядро или нет, и если существует, то какое оно. Ранее ученые считали, что ядро Юпитера может быть похоже на то, что есть у Земли и имеет четко выраженные границы. Но данные зонда NASA показали, что ядро Юпитера не имеет четкой границы и постепенно переходит во внешние слои газового гиганта, состоящие в основном из водорода. Ученые назвали эту структуру разреженное ядро.

Астрономы все эти годы пытались понять, каким образом могло появиться ядро Юпитера. Оно представляет собой смесь камня, льда и водорода. Но лед и камень находятся в аморфном состоянии. Прошлые исследования предполагали, что гигантское столкновение Юпитера с объектом размером с планету, который содержал половину вещества ядра Юпитера, могло полностью перемешать центральную область газового гиганта, и это могло бы объяснить почему ядро планеты именно такое.

Авторы нового исследования использовали моделирование, созданное на суперкомпьютере, чтобы воссоздать столкновения планет и проверили, может ли такое столкновение сформировать разреженное ядро ​​Юпитера.

Моделирование показало, что ни в одном из возможных сценариев планетарного столкновения не могло появиться стабильное разреженное ядро Юпитера, даже в самых экстремальных условиях. Моделирование показало, что при столкновении с другой планетой у Юпитера должно было образоваться ядро из камня и льда, которое имеет четкую границу со слоем планеты, в основном состоящим из водорода и гелия.

Таким образом астрономы пришли к выводу, что теория об образовании ядра Юпитера в результате одного гигантского удара, вероятно, неверна. Скорее всего, разреженное ядро Юпитера образовалась, когда растущая планета поглощала тяжелые и легкие материалы.

Юпитер является не единственной планетой в Солнечной системе, у которой есть разреженное ядро. Оно было также обнаружено и у планеты Сатурн, второго по величине газового гиганта в Солнечной системе.

По словам астрономов, тот факт, что у Сатурна также есть разреженное ядро, подтверждает предположение о том, что эти ядра скорее всего сформировались постепенно в течение длительного процесса роста и эволюции планет.

Ученые считают, что это исследование может помочь понять внутреннее устройство планета размером с Юпитер и Сатурн, которые находятся за пределами Солнечной системы. Если разреженные ядра не образуются из-за гигантских ударов, то, возможно, большинство или все газовые гиганты имеют сложное внутреннее строение.

