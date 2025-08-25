Таємниця Юпітера: дослідження кидає виклик теорії походження ядра величезної планети (відео)

Вчені за допомогою моделювання визначили, що існуюча теорія про те, що розріджене ядро Юпітера було створене в результаті гігантського удару, ймовірно, неправильна.

Астрономи вважають, що гігантський удар може не бути причиною утворення дивовижного розрідженого ядра Юпітера, що ставить під сумнів теорію походження цієї не схожої на земне ядро структури. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical, пише Phys.

Юпітер, найбільша планета в нашій Сонячній системі, таїть у собі багато загадок. Одна з них пов'язана з утворенням його унікального ядра. Вперше його було виявлено за допомогою космічного апарату "Юнона" у 2016 році. До цього астрономи не знали, чи існує у Юпітера ядро чи ні, і якщо існує, то яке воно. Раніше вчені вважали, що ядро Юпітера може бути схожим на те, що є у Землі і має чітко виражені межі. Але дані зонда NASA показали, що ядро Юпітера не має чітких меж і поступово переходить у зовнішні шари газового гіганта, що складаються переважно з водню. Вчені назвали цю структуру розріджене ядро.

Астрономи всі ці роки намагалися зрозуміти, яким чином могло з'явитися ядро Юпітера. Воно являє собою суміш каменю, льоду і водню. Але лід і камінь перебувають в аморфному стані. Минулі дослідження припускали, що гігантське зіткнення Юпітера з об'єктом розміром з планету, який містив половину речовини ядра Юпітера, могло повністю перемішати центральну ділянку газового гіганта, і це могло б пояснити чому ядро планети саме таке.

Автори нового дослідження використовували моделювання, створене на суперкомп'ютері, щоб відтворити зіткнення планет і перевірили, чи може таке зіткнення сформувати розріджене ядро Юпітера.

Моделювання показало, що в жодному з можливих сценаріїв планетарного зіткнення не могло з'явитися стабільне розріджене ядро Юпітера, навіть у найекстремальніших умовах. Моделювання показало, що під час зіткнення з іншою планетою у Юпітера повинно було утворитися ядро з каменю і льоду, яке має чітку межу з шаром планети, який в основному складається з водню і гелію.

Таким чином астрономи дійшли висновку, що теорія про утворення ядра Юпітера в результаті одного гігантського удару, імовірно, невірна. Найімовірніше, розріджене ядро Юпітера утворилося, коли планета, що росла, поглинала важкі та легкі матеріали.

Юпітер є не єдиною планетою в Сонячній системі, у якої є розріджене ядро. Воно було також виявлено і у планети Сатурн, другого за величиною газового гіганта в Сонячній системі.

За словами астрономів, той факт, що Сатурн також має розріджене ядро, підтверджує припущення про те, що ці ядра, найімовірніше, сформувалися поступово протягом тривалого процесу зростання та еволюції планет.

Вчені вважають, що це дослідження може допомогти зрозуміти внутрішній устрій планети розміром з Юпітер і Сатурн, які знаходяться за межами Сонячної системи. Якщо розріджені ядра не утворюються через гігантські удари, то, можливо, більшість або всі газові гіганти мають складну внутрішню будову.

