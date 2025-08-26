Полярне сяйво на Юпітері: виявлено абсолютно нове явище (фото)

У земного полярного сяйва є родич на Юпітері. Він більший і дивніший. Але завдяки полярному сяйву на газовому гіганті астрономи виявили абсолютно новий тип плазмових хвиль.

Астрономи провели аналіз даних космічного апарату "Юнона", який уже 9 років обертається навколо Юпітера. Дані показали, що в полярному сяйві на найбільшій планеті в Сонячній системі існує раніше невідомий тип плазмових хвиль. Це відкриття може допомогти вченим краще зрозуміти полярні сяйва на інших планетах і те, як магнітні поля захищають планети, включно із Землею, від шкідливого випромінювання їхніх зірок. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Space.

Полярне сяйво на Землі виникає, коли потік заряджених частинок від Сонця стикається з магнітним полем нашої планети, а далі, рухомі магнітним полем ці частинки потрапляють в атмосферу. Полярне сяйво на Юпітері більш потужне і більш дивне, ніж на Землі. Його не можна побачити у видимому світлі, а тільки в ультрафіолетовому та інфрачервоному діапазоні світла.

Космічний апарат "Юнона" оснащений приладами, які можуть бачити електромагнітні сигнали, що створюються зарядженими частинками в плазмі під час взаємодії з магнітним полем Юпітера. За словами вчених, раніше за допомогою космічного телескопа Вебб було зроблено фотографії полярного сяйва на Юпітері, але зонд "Юнона" допоміг отримати дані з близької відстані від планети.

Поялрне сяйво на Юпітері Фото: solar-system

Простір навколо планет із магнітним полем, зокрема й навколо Юпітера, заповнений плазмою. Це стан речовини, в якому атоми розпадаються на електрони та іони. За слова астрономів, електрично заряджена плазма тече як рідина і вступає в реакцію з магнітним полем. Навколо Юпітера, який має найсильніше магнітне поле в Сонячній системі після Сонця, плазма поводиться не так, як у просторі навколо Землі.

Астрономи виявили, що щільність плазми в полярних областях Юпітера настільки маленька, а магнітне поле настільки сильне, що плазмові хвилі вібрують з надзвичайно низькою частотою. Таких плазмових хвиль ніколи не бачили раніше на Землі. Тому вчені заявили, що вони виявили абсолютно новий тип плазмових хвиль. За словами вчених, попри те, що плазма поводиться як рідина, на неї впливають як власні магнітні поля, так і зовнішні магнітні поля.

Астрономи виявили полярні сяйва на Юпітері, спричинені зарядженими частинками, що виходять від краю масивної магнітосфери планети Фото: solar-system

Астрономи з'ясували, що магнітне поле Юпітера спрямовує заряджені частинки не так, як це робить магнітне поле Землі. На нашій планеті полярне сяйво утворює кільцеподібні смуги навколо полюсів. Але на Юпітері заряджені частинки спрямовуються безпосередньо в полярну шапку, що призводить до створення більш концентрованих і хаотичних полярних сяйв.

Вчені вважають, що виявлені нові плазмові хвилі можуть існувати на інших зовнішніх планетах Сонячної системи, а також на масивних планетах за її межами. Вчені сподіваються зібрати більше даних для подальшого вивчення цього нового явища. Астрономи вважають, що вони зможуть отримати більше інформації про поведінку плазми в екстремальних умовах. Це допоможе краще зрозуміти, як планети, включно із Землею, захищаються від шкідливого випромінювання Сонця та інших зірок.

