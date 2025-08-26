Сделаны лучшие снимки мощной вспышки на Солнце: там увидели 48-километровые структуры (фото)

С помощью крупнейшего в мире солнечного телескопа астрономы получили самые четкие изображения самой мощной вспышки на Солнце класса Х. Новые данные могут изменить представление о магнитном поле Солнца, а также улучшить прогнозирование геомагнитных бурь.

Астрономы использовали крупнейший в мире солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ для нового исследования Солнца. В результате они получили самые лучшие и наиболее четкие изображения вспышки класса Х1.3, а также корональных петель, выходящих из нашей звезды. Корональные петли, состоящие из плазмы, имеют среднюю ширину 48 км, но были также обнаружены петли шириной 21 км. Это самые маленькие корональные петли, которые когда-либо видели ученые. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

Корональные петли являются структурами из плазмы, которые по форме напоминают дугу, и выходят из Солнца. Плазма перемещается вдоль линий магнитного поля нашей звезды. Корональные петли часто появляются перед возникновением вспышек на Солнце. Они появляются в результате выброса магнитной энергии, когда происходит разрыв и повторное соединении линий магнитного поля на Солнце. Солнечные вспышки часто провоцируют появление на Земле геомагнитных бурь, которые могут нарушить работу спутников, систем связи и электросетей.

Астрономы смогли увидеть особенности на Солнце, которые ранее были недоступны во время других наблюдений. При этом с помощью солнечного телескопа имени Дэниела Иноуэ ученые впервые наблюдали за вспышкой класса Х. Ранее эти вспышки наблюдали с помощью космических аппаратов. Вспышки на Солнце класса Х являются самыми мощными выбросами энергии и излучения среди всех, которые происходят на нашей звезде. Именно такие вспышки часто приводят к появлению самых сильных геомагнитных бурь на нашей планете.

Астрономы смогли увидеть сотни корональных петель, которые возникли сразу перед вспышкой класса Х. Средняя ширина этих петель составляет 48 км, но были обнаружены те, которые имеют ширину 21 км. Это самые маленькие корональные петли, когда-либо виденные на Солнце, говорят астрономы.

Астрономы получили самые лучшие и наиболее четкие изображения вспышки класса Х1.3, а также корональных петель, выходящих из нашей звезды Фото: phys.org

Ученые говорят, что они обнаружили сверхтонкие корональные структуры, которые могут напрямую повлиять на существующие модели солнечных вспышек. Теории предполагали, что корональные петли могут иметь ширину от 10 до 100 км, но подтвердить это ранее было невозможно, но теперь ученые сделали это.

По словам авторов исследования, полученные данные позволяют лучше изучить только размеры, но форму и эволюцию корональных петель, которые связаны со вспышками на Солнце. Возможно, корональные петли являются фундаментальными строительными блоками архитектуры вспышек на солнце, но эту гипотезу еще нужно проверить.

Ученые говорят, что новые данные могут изменить представление о магнитном поле Солнца, а также улучшить прогнозирование геомагнитных бурь на Земле.

