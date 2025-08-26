Опасный астероид Бенну содержит вещества старше Солнечной системы: это еще не все (фото)

Ученые выяснили, что потенциально опасный для Земли астероид Бенну содержит пыль из межзвездного пространства. Также астрономы выяснили, каким было прошлое этого космического камня.

Ученые продолжают изучение образцов с астероида Бенну, доставленных на Землю в 2023 году аппаратом OSIRIS-REx. Новые исследования, опубликованные в журналах Nature Astronomy и Nature Geoscience, показывают, что в составе астероида Бенну находится межзвездная пыль, возраст которой больше, чем у Солнечной системы. То есть ей больше 4,6 млрд лет. Также ученые обнаружили, что астероид Бенну диаметром почти 500 метров содержит материалы из разных частей Солнечной системы. Результаты исследований дают представление об условиях в космосе до возникновения Солнечной системы и проливают свет на более крупный астероид, от которого откололся Бенну, пишет Live Science.

Бурное прошлое потенциально опасного астероида Бенну

Авторы первого исследования считают, что астероид Бенну появлялся после того, как более крупный астероид распался на части в результате столкновения с другим космическим камнем. Как показал анализ образцов, в астероиде Бенну сохранились материалы, которые содержал родительский астероид. Эти материалы прибыли в область, где образовался родительский астероид, создавший Бенну, из внешних, а также внутренних частей Солнечной системы. Также некоторые материалы прибыли из межзвездного пространства.

Ученые пришли к выводу, что родительский астероид, создавший Бенну, образовался во внешней части Солнечной системы, вероятно, за пределами орбиты Юпитера и Сатурна.

Астероид Бенну Фото: NASA

Астероид Бенну против астероида Рюгу

Авторы второго исследования сравнили образцы с астероида Бенну с образцами с астероида Рюгу, которые в 2020 году доставил на Землю японский аппарат "Хаябуса-2".

Ученые пришли к выводу, что родительские астероиды, создавшие Бенну и Рюгу, образовались в одном том же месте Солнечной системы далеко от Солнца. Но состав Бенну немного отличается от состава Рюгу, а значит, возможно, этот регион космоса менялся со временем.

Исследование показало, что материалы, из которых состоит Бенну резко изменились при контакте с водой. Поэтому большинство минералов в образцах содержат воду. Ученые считают, что родительский астероид, создавший Бенну, накопил большое количество льда из внешних областей Солнечной системы, который затем растаял.

Астероид Рюгу Фото: JAXA

Частицы Солнца в Бенну

Авторы третьего исследования обнаружили доказательства того, что на Бенну много раз падали крошечные метеориты. Они оставили после себя микроскопические кратеры фрагменты горных пород, которые были расплавлены. Ученые также обнаружили в образцах Бенну частицы солнечного ветра, которые постоянно исходят от Солнца

По словам ученых, изучение астероида Бенну может помочь лучше понять происхождение Солнечной системы и пролить свет на происхождение жизни на Земле.

Как уже писал Фокус, еще одно исследование показало, что астероиды Бенну и Рюгу, возможно, были созданы из одного крупного космического камня. Он распался на части миллиарды лет назад.

