Небезпечний астероїд Бенну містить речовини, старші за Сонячну систему: це ще не все (фото)

Учені з'ясували, що потенційно небезпечний для Землі астероїд Бенну містить пил із міжзоряного простору. Також астрономи з'ясували, яким було минуле цього космічного каменю.

Учені продовжують вивчення зразків з астероїда Бенну, доставлених на Землю 2023 року апаратом OSIRIS-REx. Нові дослідження, опубліковані в журналах Nature Astronomy і Nature Geoscience, показують, що в складі астероїда Бенну міститься міжзоряний пил, вік якого більший, ніж у Сонячної системи. Тобто йому понад 4,6 млрд років. Також учені виявили, що астероїд Бенну діаметром майже 500 метрів містить матеріали з різних частин Сонячної системи. Результати досліджень дають уявлення про умови в космосі до виникнення Сонячної системи і проливають світло на більший астероїд, від якого відколовся Бенну, пише Live Science.

Бурхливе минуле потенційно небезпечного астероїда Бенну

Автори першого дослідження вважають, що астероїд Бенну з'являвся після того, як більший астероїд розпався на частини внаслідок зіткнення з іншим космічним каменем. Як показав аналіз зразків, в астероїді Бенну збереглися матеріали, які містив батьківський астероїд. Ці матеріали прибули в область, де утворився батьківський астероїд, який створив Бенну, із зовнішніх, а також внутрішніх частин Сонячної системи. Також деякі матеріали прибули з міжзоряного простору.

Учені дійшли висновку, що батьківський астероїд, який створив Бенну, утворився в зовнішній частині Сонячної системи, імовірно, за межами орбіти Юпітера і Сатурна.

Астероїд Бенну проти астероїда Рюгу

Автори другого дослідження порівняли зразки з астероїда Бенну зі зразками з астероїда Рюгу, які 2020 року доставив на Землю японський апарат "Хаябуса-2".

Вчені дійшли висновку, що батьківські астероїди, які створили Бенну і Рюгу, утворилися в одному і тому ж місці Сонячної системи далеко від Сонця. Але склад Бенну трохи відрізняється від складу Рюгу, а отже, можливо, цей регіон космосу змінювався з часом.

Дослідження показало, що матеріали, з яких складається Бенну, різко змінилися під час контакту з водою. Тому більшість мінералів у зразках містять воду. Вчені вважають, що батьківський астероїд, який створив Бенну, накопичив велику кількість льоду із зовнішніх областей Сонячної системи, який потім розтанув.

Частинки Сонця в Бенну

Автори третього дослідження виявили докази того, що на Бенну багато разів падали крихітні метеорити. Вони залишили після себе мікроскопічні кратери, фрагменти гірських порід, які були розплавлені. Вчені також виявили в зразках Бенну частинки сонячного вітру, які постійно виходять від Сонця

За словами вчених, вивчення астероїда Бенну може допомогти краще зрозуміти походження Сонячної системи і пролити світло на походження життя на Землі.

