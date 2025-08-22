Два найвідоміші астероїди можуть бути частиною одного величезного космічного каменю (фото)

Вчені за допомогою космічного телескопа Вебб і вивчення зразків, доставлених з астероїдів Рюгу і Бенну, з'ясували, що ці астероїди, можливо, утворилися після розпаду гігантського космічного каменю.

Наразі найвідомішими астероїдами в Сонячній системі є Бенну та Рюгу, адже космічні апарати взяли там зразки гірських порід і доставили їх на Землю для вивчення. Нове дослідження, опубліковане в The Planetary Science Journal, припускає, що ці астероїди можуть бути уламками одного й того ж великого астероїда, який розпався на частини мільярди років тому. Якщо це так, то зразки гірських порід Бенну і Рюгу можуть пролити світло на те, як утворюються і поширюються сімейства астероїдів у Сонячній системі, пише Live Science.

На астероїд Рюгу завширшки приблизно 900 метрів 2019 року приземлився японський космічний апарат "Хаябуса-2", взяв там зразки гірських порід і доставив їх на Землю 2020 року. На астероїд Бенну завширшки приблизно 500 метрів 2022 року приземлився космічний апарат NASA OSIRIS-REx, який також взяв зразки та доправив їх науковцям 2023 року. Відтоді вчені активно вивчають ці зразки і зробили вже кілька важливих відкриттів.

І Бенну, і Рюгу є потенційно небезпечними для Землі астероїдами через свій розмір і відносну близькість до нашої планети. Але вчені з NASA вважають, що ще щонайменше 100 років вони не становитимуть реальної загрози.

Астероїд Бенну Фото: NASA

У вчених є кілька теорій, які пояснюють походження Бенну і Рюгу. Одна з них свідчить, що обидва астероїди можуть належати до сімейства астероїдів Полана. Це сімейство утворилося внаслідок розпаду величезного космічного каменю мільярди років тому. Сімейство отримало свою назву на честь найбільшого уламка зруйнованого астероїда. Він називається астероїд (142) Полана і має ширину 55 кілометрів. Це найбільший представник цього сімейства космічних каменів. Автори дослідження вважають, що ця теорія, можливо, правильна.

Астрономи використовували дані спостережень за астероїдом (142) Полана за допомогою космічного телескопа Вебб і порівняли їх з даними, отриманими під час вивчення зразків Бенну і Рюгу. Вчені виявили, що всі три астероїди дуже схожі один на одного. Можливо, всі вони є частиною одного космічного каменю, який розпався на частини в далекому минулому.

Астероїд Рюгу Фото: Hayabusa

За словами авторів дослідження, вважається, що на ранніх етапах формування Сонячної системи великі астероїди стикалися один з одним і руйнувалися. Таким чином з'явилися сімейства астероїдів.

Учені з'ясували, що астероїди (142) Полана, Бенну і Рюгу мають однаковий склад. Вони складаються з таких хімічних елементів, як вуглець і мінералів, таких як магнетит. Це рідкісна форма оксиду заліза. Водночас існує невелика відмінність у кількості хімічних елементів і мінералів у складі трьох астероїдів. Тому поки що не можна з повною впевненістю сказати, що вони є частиною одного космічного каменю.

Можливо, невелика відмінність у складі пов'язана з тим, що поверхні астероїдів трохи змінилися з моменту їхньої появи. Це могло змінити і їхній склад. Але поки що вчені вважають, що найкращим поясненням походження Бенну і Рюгу є те, що вони були частиною більшого астероїда.

