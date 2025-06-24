У зразках астероїда Рюгу виявлено несподіваний мінерал: він кидає виклик теорії (фото)

Учені виявили в зразках астероїда Рюгу мінерал джерфішерит, який не повинен був там знаходитися. Це кидає виклик теорії про природу примітивних астероїдів, які залишилися недоторканими з початку формування Сонячної системи.

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Минулі дослідження зразків астероїда Рюгу, доставлених на Землю місією "Хаябуса-2" 2020 року, вже допомогли поліпшити розуміння примітивних астероїдів і процес формування Сонячної системи. Астероїд Рюгу складається з порід, схожих на метеорити під назвою хондрити CI, які містять велику кількість вуглецю і в минулому зазнали змін за допомогою води. Тепер же автори дослідження, опублікованого в журналі Meteoritics & Planetary Science, виявили в зразках Рюгу мінерал джерфішерит, що містить калій залізонікелевий сульфід. Виявлення мінералу стало несподіванкою для вчених, адже джерфішерит не утворюється в умовах, яким, як вважають, піддавався Рюгу за час свого існування, пише Phys.

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Примітивні астероїди — це особлива категорія астероїдів. Їх називають "примітивними", тому що вони зберегли свій первісний хімічний і структурний склад практично без змін з моменту формування Сонячної системи, тобто близько 4,5 мільярдів років тому. Вони не піддавалися значним процесам нагріву, плавлення і диференціації як планети або інші типи астероїдів.

Хондрити — це найпоширеніший клас метеоритів, які знаходять на Землі. Хондрити є найпримітивнішими зразками речовини з ранньої Сонячної системи.

За словами вчених, мінерал джерфішерит зазвичай трапляється в енстатитових хондритах, і ніколи не був виявлений у хондритах CI, зокрема й у складі Рюгу.

Зразок астероїда Рюгу, де виявили джерфішерит Фото: phys.org

Виявлення цього мінералу припускає, що матеріали з дуже різною історією формування могли змішатися на ранніх етапах еволюції Сонячної системи або що Рюгу зазнав локалізованих, хімічно неоднорідних умов, які раніше не були відомі. Це відкриття ставить під сумнів уявлення про те, що Рюгу має однорідний склад, і ставить нові питання про складність примітивних астероїдів.

Рюгу є частиною більшого батьківського тіла, яке утворилося між 1,8 і 2,9 мільйонами років після народження Сонячної системи. Вважається, що це батьківське тіло виникло в зовнішній частині Сонячної системи, де вода і вуглекислий газ існували у формі льоду. Усередині батьківського тіла тепло, що виділяється розпадом радіоактивних елементів, змусило лід розтанути приблизно через 3 мільйони років після його утворення. За оцінками, температура під час цього процесу залишалася нижче приблизно 50 градусів Цельсія.

Темним кольором виділяється мінерал джерфішерит Фото: phys.org

Учені вважають, що батьківські тіла енстатитових хондритів, які містять джерфішерит, утворилися у внутрішній частині Сонячної системи. Розрахунки показують, що джерфішерит у цих хондритах хондритах утворився безпосередньо з високотемпературного газу. Також відомо, що джерфішерит може утворюватися внаслідок реакцій між рідинами, що містять калій, і залізонікелевими сульфідами за температур вище 350 градусів Цельсія.

З огляду на це вчені запропонували дві гіпотези, що пояснюють наявність джерфішериту в зразках Рюгу:

або мінерал прибув з іншого джерела під час формування батьківського тіла Рюгу;

або він утворився всередині, коли температура Рюгу піднялася вище 350 градусів Цельсія.

Попередні дані вказують на те, що друга гіпотеза, найімовірніше, правильна. Але вчені продовжать своє дослідження, щоб точно визначити походження мінералу.

Як уже писав Фокус, у зразках астероїда Рюгу виявили живі організми, але вчені зовсім цьому не раді.

Також Фокус писав про те, що як показує інше дослідження, великий астероїд може врізатися в Місяць і це призведе до викиду величезної кількості уламків у космос. Частина з цих уламків може полетіти в бік Землі, що призведе до знищення багатьох супутників на орбіті.