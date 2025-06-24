В образцах астероида Рюгу обнаружен неожиданный минерал: он бросает вызов теории (фото)

Ученые обнаружили в образцах астероида Рюгу минерал джерфишерит, который не должен был там находится. Это бросает вызов теории о природе примитивных астероидов, которые остались нетронутыми с начала формирования Солнечной системы.

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Прошлые исследования образцов астероида Рюгу, доставленных на Землю миссией "Хаябуса-2" в 2020 году уже помогли улучшить понимание примитивных астероидов и процесс формирования Солнечной системы. Астероид Рюгу состоит из пород, похожих на метеориты под названием хондриты CI, которые содержат большое количество углерода и в прошлом подверглись изменениям с помощью воды. Теперь же авторы исследования, опубликованного в журнале Meteoritics & Planetary Science, обнаружили в образцах Рюгу минерал джерфишерит, содержащий калий железоникелевый сульфид. Обнаружение минерала стало неожиданностью для ученых, ведь джерфишерит не образуется в условиях, которым, как полагают, подвергался Рюгу за время своего существования, пишет Phys.

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Примитивные астероиды — это особая категория астероидов. Их называют "примитивными", потому что они сохранили свой первоначальный химический и структурный состав практически без изменений с момента формирования Солнечной системы, то есть около 4,5 миллиардов лет назад. Они не подвергались значительным процессам нагрева, плавления и дифференциации как планеты или другие типы астероидов.

Хондриты — это самый распространенный класс метеоритов, которые находят на Земле. Хондриты являются самыми примитивными образцами вещества из ранней Солнечной системы.

По словам ученых, минерал джерфишерит обычно встречается в энстатитовых хондритах, и никогда не был обнаружен в хондритах CI, в том числе и в составе Рюгу.

Образец астероида Рюгу, где обнаружили джерфишерит Фото: phys.org

Обнаружение этого минерала предполагает, что материалы с очень разной историей формирования могли смешаться на ранних этапах эволюции Солнечной системы или что Рюгу испытал локализованные, химически неоднородные условия, которые ранее не были известны. Это открытие ставит под сомнение представление о том, что Рюгу имеет однородный состав, и дает новые вопросы о сложности примитивных астероидов.

Рюгу является частью более крупного родительского тела, которое образовалось между 1,8 и 2,9 миллионами лет после рождения Солнечной системы. Считается, что это родительское тело возникло во внешней части Солнечной системы, где вода и углекислый газ существовали в форме льда. Внутри родительского тела тепло, выделяемое распадом радиоактивных элементов, заставило лед растаять примерно через 3 миллиона лет после его образования. По оценкам, температура во время этого процесса оставалась ниже примерно 50 градусов Цельсия.

Темным цветом выделяется минерал джерфишерит Фото: phys.org

Ученые считают, что родительские тела энстатитовых хондритов, которые содержат джерфишерит, образовались во внутренней части Солнечной системы. Расчеты показывают, что джерфишерит в этих хондритах хондритах образовался непосредственно из высокотемпературного газа. Также известно, что джерфишерит может образовываться в результате реакций между содержащими калий жидкостями и железоникелевыми сульфидами при температурах выше 350 градусов Цельсия.

Исходя из этого ученые предложили две гипотезы, объясняющие наличие джерфишерита в образцах Рюгу:

либо минерал прибыл из другого источника во время формирования родительского тела Рюгу;

либо он образовался внутри, когда температура Рюгу поднялась выше 350 градусов Цельсия.

Предварительные данные указывают на то, что вторая гипотеза, скорее всего, верна. Но ученые продолжат свое исследование, чтобы точно определить происхождение минерала.

Как уже писал Фокус, в образцах астероида Рюгу обнаружили живые организмы, но ученые совсем этому не рады.

Также Фокус писал о том, что как показывает другое исследование, крупный астероид может врезаться в Луну и это приведет к выбросу огромного количества обломков в космос. Часть из этих обломков может полететь в сторону Земли, что приведет к уничтожению многих спутников на орбите.