Два самых известных астероида могут быть частью одного огромного космического камня (фото)

Ученые с помощью космического телескопа Уэбб и изучения образцов, доставленных с астероидов Рюгу и Бенну, выяснили, что эти астероиды, возможно, образовались после распада гигантского космического камня.

Сейчас самыми известными астероидами в Солнечной системе являются Бенну и Рюгу, ведь космические аппараты взяли там образцы горных пород и доставили их на Землю для изучения. Новое исследование, опубликованное в The Planetary Science Journal, предполагает, что эти астероиды могут быть обломками одного и того же крупного астероида, который распался на части миллиарды лет назад. Если это так, что образцы горных пород Бенну и Рюгу могут пролить свет на то, как образуются и распространяются семейства астероидов в Солнечной системе, пишет Live Science.

На астероид Рюгу шириной примерно 900 метров в 2019 году приземлился японский космический аппарат "Хаябуса-2", взял там образцы горных пород и доставил их на Землю в 2020 году. На астероид Бенну шириной примерно 500 метров в 2022 году приземлился космический аппарат NASA OSIRIS-REx, также взял образцы и доставил их ученым в 2023 году. С тех пор ученые активно изучают эти образцы и сделали уже несколько важных открытий.

И Бенну и Рюгу являются потенциально опасными для Земли астероидами из-за своего размера и относительной близости к нашей планете. Но ученые из NASA считают, что еще как минимум 100 лет они не будут представлять реальной угрозы.

Астероид Бенну Фото: NASA

У ученых есть несколько теорий, которые объясняют происхождение Бенну и Рюгу. Одна из них гласит, что оба астероида могут принадлежать к семейству астероидов Полана. Это семейство образовалось в результате распада огромного космического камня миллиарды лет назад. Семейство получило свое название в честь самого крупного обломка разрушенного астероида. Он называется астероид (142) Полана и имеет ширину 55 километров. Это самый большой представитель данного семейства космических камней. Авторы исследования считают, что эта теория, возможно, верна.

Астрономы использовали данные наблюдений за астероидом (142) Полана с помощью космического телескопа Уэбб и сравнили их с данными, полученными в ходе изучения образцов Бенну и Рюгу. Ученые обнаружили, что все три астероида очень похожи друг на друга. Возможно, все они являются частью одного космического камня, который распался на части в далеком прошлом.

Астероид Рюгу Фото: JAXA

По словам авторов исследования, считается, что на самых ранних этапах формирования Солнечной системы крупные астероиды сталкивались друг с другом и разрушались. Таким образом появились семейства астероидов.

Ученые выяснили, что астероиды (142) Полана, Бенну и Рюгу имеют одинаковый состав. Они состоят из таких химических элементов, как углерод и минералов, таких как магнетит. Это редкая форма оксида железа. В то же время существует небольшое различие в количестве химических элементов и минералов в составе трех астероидов. Поэтому пока нельзя с полной уверенностью сказать, что они являются частью одного космического камня.

Возможно, небольшое различие в составе связано с тем, что поверхности астероидов немного изменились с момента их появления. Это могло изменить и их состав. Но пока что ученые считают, что лучшим объяснением происхождения Бенну и Рюгу является то, что они были частью более крупного астероида.

