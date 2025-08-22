Самые большие звезды во Вселенной: как они достигают таких размеров (фото)

Самые массивные звезды живут относительно недолго по сравнению с другими звездами во Вселенной.

Есть несколько кандидатов на звание самой большой звезды во Вселенной. Одна из них называется VY Большого Пса. Эта звезда примерно в 1500 раз больше Солнца. Если бы она находилась в Солнечной системе, то ее край был бы расположен почти на орбите Сатурна, шестой планеты от Солнца. Но как может существовать такая огромная звезда? Ответ кроется в физике, пишет Space.

Возможно, самая большая звезда во Вселенной

VY Большого Пса – это красный гипергигант, который находится на расстоянии примерно 6000 световых лет от нас. Хотя это одна из самых больших звезд во Вселенной, она не является самой тяжелой. Масса этой звезды примерно в 17 раз больше массы Солнца, но эта звезда менее массивная, чем самые тяжелые известные звезды, масса которых может быть в 300 раз больше массы Солнца. Но VY Большого Пса значительно больше этих гигантов по диаметру. Дело в том, что звезда VY Большого Пса близка к концу своей жизни.

В ядрах всех звезд происходит термоядерный синтез водорода, что приводит к появлению гелия. Чем старше становятся звезды, тем больше накапливается гелия. Он заставляет реакции термоядерного синтеза происходит все быстрее и быстрее.

Сравнение размеров Солнца и VY Большого Пса Фото: Wikipedia

Прямо перед тем, как звезда вступит в фазу конца своей жизни, в ядре накапливается так много гелия, что синтез водорода перемещается в оболочку вокруг ядра. В результате этого термоядерного синтеза выходит огромное количество излучения, которого так много, что оно давит на остальную часть звезды, что приводит к увеличению ее размера.

Это называется фаза красного гиганта. Примерно через 4,5 млрд лет Солнце также станет красным гигантом и его край будет находится на уровне орбиты Земли. Красные гиганты со временем взрываются сверхновыми или же превращаются в белых карликов, но в любом случае так наступает конец жизни звезды. Красные гиганты являются чрезвычайно яркими звездами.

Звезда UY Большого Пса вскоре взорвется сверхновой, хотя, возможно, это уже произошло в течение последних 6000 лет. Просто свет от этого события еще не долетел до Земли.

Самая тяжелая звезда во Вселенной

Что касается самой тяжелой звезды в известной Вселенной, то таковой является R136a1, которая находится на расстоянии примерно 165 000 световых лет от нас. Эта звезда всего в несколько раз больше Солнца, но ее масса в 300 раз больше, чем у нашей звезды. Ученые считают, что более тяжелые звезды не могут существовать.

Такая масса обусловлена также реакциями термоядерного синтеза. Интенсивность термоядерных реакций определяется массой звезды: чем больше масса, тем выше давление в ядре. Но чем выше скорость термоядерных реакций, тем больше создается излучения, а чем больше излучение, тем больше энергии передается в атмосферу звезды. Имея такую огромную массу ядро ​​ R136a1 выпускает столько излучения, что просто сдувает остальную часть звезды.

Слева направо: красный карлик, Солнце, голубой гигант, и R136a1 Фото: Wikipedia

Благодаря своей огромной массе R136a1 является самой яркой из известных звезд. Ее свет эквивалентен одновременному свету 4,5 миллионов Солнц. Из-за того, что звезда R136a1 очень горячая, большая часть ее излучения выходит в виде ультрафиолетового света. Поэтому звезда кажется примерно в 167 000 раз ярче Солнца невооруженным глазом.

R136a1 настолько яркая, что, если бы она находилась на расстоянии 40 световых лет от нас, она была бы ярче Венеры. Эта планета является самой яркой после Луны на нашем ночном небе. Если бы R136a1 находилась на расстоянии примерно 4 световых года от нас, то она была бы ярче полной Луны.

Но массивные звезды живут относительно недолго по сравнению с другими звездами во Вселенной. Через несколько миллионов лет R136a1 взорвется сверхновой и исчезнет. Но новые звезды продолжают появляться в Млечном Пути, и когда исчезнут гиганты R136a1 и UY Большого Пса, их место займут новые огромные и массивные звезды.

