Астрономы обнаружили самое мощное радиоизлучение из космоса: пришло из соседней галактики

Самый яркий быстрый радиовсплеск среди всех обнаруженных, исходит из галактики, расположенной на расстоянии 130 млн световых лет от нас, что считается довольно близким расстоянием по космическим меркам. Это радиоизлучение дало возможность получить новую информацию об одноразовых быстрых радиовсплесках.

Быстрые радиовсплески длятся всего долю секунды и являются очень мощными вспышками радиоизлучения, которое можно увидеть только с помощью радиотелескопов. Во время этого события выделяется столько же энергии, сколько могли бы создать одновременно несколько сотен миллионов Солнц. Быстрые радиовсплески настолько яркие, что радиоизлучение может затмить собой все другие источники радиоизлучения в галактике. Обнаруженный быстрый радиовсплеск FRB 20250316A, как выяснили ученые, является самым ярким, среди всех известных. Он, возможно, он наконец-то предоставит ценную информацию о происхождении некоторых из этих загадочных явлений. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет IFLScience.

Быстрые радиовсплески, которые длятся всего несколько миллисекунд, бывают одноразовыми и повторяющимися. Последние возникают периодически и ученые считают, что их источником являются магнетары. Это нейтронные звезды с самым сильным магнитным полем во Вселенной. Но источник одноразовых быстрых радиовсплесков до сих пор не определен. Считается, что эти вспышки радиоизлучения могут создавать магнетары, слияния нейтронных звезд и ли черных дыры, а также определенные виды сверхновых (взрывная смерть массивных звезд). Возможно, все эти объекты и явления являются источниками одноразовых быстрых радиовсплесков.

С помощью радиотелескопа CHIME астрономы несколько месяцев назад обнаружили новый радиовсплеск, названный FRB 20250316A. Теперь ученые пришли к выводу, что это самая яркая вспышка радиоизлучения среди всех обнаруженных. Поэтому FRB 20250316A получил прозвище RBFLOAT (radio brightest flash of all time, что означает самая яркая радиовспышка всех времен). Исследование показало, что этот быстрый радиовсплеск примерно в 1000 раз ярче, чем обычные подобные вспышки радиоизлучения.

Художественное изображение радиотелескопа CHIME. В правом верхнем углу: изображение галактики NGC 4141, где появился FRB 20250316A Фото: IFLS

Астрономы выяснили, что FRB 20250316A возник на краю спиральной галактики NGC 4141, которая находится на расстоянии 130 миллионов световых лет от нас. Это довольно близкое расстояние по космическим меркам, потому астрономы называют NGC 4141 соседней галактикой.

Астрономы изучили область космоса размером примерно 40 световых лет рядом с FRB 20250316A, чтобы попытаться определить его источник. Но точно выяснить, что создало самую яркую вспышку радиоизлучения пока не удалось. Тем не менее ученые выяснили, что рядом нет других источников радиоизлучения и FRB 20250316A произошел вдали от области образования новых звезд в галактике NGC 4141.

Исследование не подтвердило предварительное предположение, что источником FRB 20250316A является взрыв сверхновой. Астрономы предполагают, что источником этого радиоизлучения может быть молодой магнетар. Но нужны дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить это.

