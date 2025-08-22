Астрономи виявили найпотужніше радіовипромінювання з космосу: прийшло із сусідньої галактики

Найяскравіший швидкий радіосплеск серед усіх виявлених виходить із галактики, розташованої на відстані 130 млн світлових років від нас, що вважається досить близькою відстанню за космічними мірками. Це радіовипромінювання дало можливість отримати нову інформацію про одноразові швидкі радіосплески.

Related video

Швидкі радіосплески тривають лише частку секунди і є дуже потужними спалахами радіовипромінювання, яке можна побачити тільки за допомогою радіотелескопів. Під час цієї події виділяється стільки ж енергії, скільки могли б створити одночасно кілька сотень мільйонів Сонць. Швидкі радіосплески настільки яскраві, що радіовипромінювання може затьмарити собою всі інші джерела радіовипромінювання в галактиці. Виявлений швидкий радіосплеск FRB 20250316A, як з'ясували вчені, є найяскравішим, серед усіх відомих. Він, можливо, нарешті надасть цінну інформацію про походження деяких із цих загадкових явищ. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Швидкі радіосплески, які тривають лише кілька мілісекунд, бувають одноразовими і повторюваними. Останні виникають періодично і вчені вважають, що їхнім джерелом є магнетари. Це нейтронні зірки з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті. Але джерело одноразових швидких радіосплесків досі не визначено. Вважається, що ці спалахи радіовипромінювання можуть створювати магнетари, злиття нейтронних зірок і чи чорні діри, а також певні види наднових (вибухова смерть масивних зірок). Можливо, всі ці об'єкти та явища є джерелами одноразових швидких радіосплесків.

За допомогою радіотелескопа CHIME астрономи кілька місяців тому виявили новий радіосплеск, названий FRB 20250316A. Тепер учені дійшли висновку, що це найяскравіший спалах радіовипромінювання серед усіх виявлених. Тому FRB 20250316A отримав прізвисько RBFLOAT (radio brightest flash of all time, що означає найяскравіший радіоспалах усіх часів). Дослідження показало, що цей швидкий радіоспалах приблизно в 1000 разів яскравіший, ніж звичайні подібні спалахи радіовипромінювання.

Художнє зображення радіотелескопа CHIME. У правому верхньому кутку: зображення галактики NGC 4141, де з'явився FRB 20250316A Фото: IFLS

Астрономи з'ясували, що FRB 20250316A виник на краю спіральної галактики NGC 4141, яка розташована на відстані 130 мільйонів світлових років від нас. Це досить близька відстань за космічними мірками, тому астрономи називають NGC 4141 сусідньою галактикою.

Астрономи вивчили область космосу розміром приблизно 40 світлових років поруч із FRB 20250316A, щоб спробувати визначити його джерело. Але точно з'ясувати, що створило найяскравіший спалах радіовипромінювання поки не вдалося. Проте вчені з'ясували, що поруч немає інших джерел радіовипромінювання, і FRB 20250316A стався далеко від області утворення нових зірок у галактиці NGC 4141.

Дослідження не підтвердило попереднє припущення, що джерелом FRB 20250316A є вибух наднової. Астрономи припускають, що джерелом цього радіовипромінювання може бути молодий магнетар. Але потрібні додаткові спостереження, щоб підтвердити це.

Як уже писав Фокус, від катастрофічної геомагнітної бурі нас, ймовірно, захищають Венера і Юпітер. Астрофізики знайшли ймовірне пояснення того, що Сонце проявляє менш небезпечну для нас активність, ніж інші схожі зірки в Чумацькому Шляху.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили новий тип космічних вибухів. Один з таких вибухів був виявлений на відстані 12 мільярдів світлових років у ранньому Всесвіті.