Ученые из NASA определили, где следует искать сигналы потенциальных инопланетян

Новое исследование дает представление о том, каким образом можно обнаружить сигналы от потенциального внеземного разума. Таким же образом инопланетяне могут обнаружить и наши сигналы.

Ученые из NASA проанализировали, где радиосигналы человечества будут наиболее заметны потенциальным инопланетянам. Исследователи предположили, что подобные закономерности можно использовать в поиске признаков разумной жизни или техносигнатур за пределами Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Ученые считают, что при поиске радиосигналов от потенциальных инопланетян нужно обращать внимание на выравнивание планет за пределами Солнечной системы. Чтобы прийти к такому выводу ученые изучили данные Сети дальней космической связи NASA. Она обеспечивает двустороннюю связь с космическими аппаратами и планетоходами.

Ученые сосредоточились на передачах в дальний космос, а не на передачах, предназначенных для космических аппаратов или спутников на низкой околоземной орбите, которые имеют относительно низкую мощность и их было бы сложно обнаружить на большом расстоянии.

Исследователи сопоставили данные Сети дальней космической связи с информацией о местоположении космических аппаратов, чтобы определить время и направление радиосвязи с Землей. По словам ученых, эта система посылает в космос одни из самых мощных и устойчивых радиосигналов, когда-либо созданных человечеством. Ученые обнаружили, что радиосигналы были преимущественно направлены на космические аппараты вблизи Марса, а также распространенные передачи были направлены в сторону других планет Солнечной системы.

Исследование показало, что если бы внеземной разум находился в месте, откуда можно было бы наблюдать за выравниванием Земли и Марса, то с вероятностью 77% он оказался бы на пути одного из наших сигналов. Ученые считают, что для улучшения поиска техносигнатур инопланетян людям следует отслеживать выравнивание планет за пределами Солнечной системы или моменты, когда планеты выстраиваются в ряд со своей звездой.

Исследование показало, что, поскольку планеты Солнечной системы в основном находятся в одной орбитальной плоскости, сигналы, проходящие через Сеть дальней космической связи, как правило, ориентированы в пределах около 5 градусов от плоскости орбиты Земли, а не под экстремальным углом. Ученые обнаружили, что средний сигнал, проходящий через этот ретранслятор NASA, может быть обнаружен на расстоянии до 23 световых лет, если предположить, что внеземная жизнь использует телескопы, аналогичные нашим.

Исследование предполагает, что поиск техносигнатур инопланетян следует сосредоточить на планетных системах, которые расположены вплотную к Солнечной системе с точки зрения ориентации и находятся на расстоянии не более 23 световых лет от нас. Следующим шагом ученых является начало идентификации планетных систем, соответствующих этим критериям.

