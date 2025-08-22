Учені з NASA визначили, де слід шукати сигнали потенційних інопланетян

Нове дослідження дає уявлення про те, яким чином можна виявити сигнали від потенційного позаземного розуму. У такий самий спосіб інопланетяни можуть виявити і наші сигнали.

Related video

Учені з NASA проаналізували, де радіосигнали людства будуть найпомітнішими для потенційних інопланетян. Дослідники припустили, що подібні закономірності можна використовувати в пошуку ознак розумного життя або техносигнатур за межами Сонячної системи. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal Letters, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені вважають, що під час пошуку радіосигналів від потенційних інопланетян потрібно звертати увагу на вирівнювання планет за межами Сонячної системи. Щоб дійти такого висновку вчені вивчили дані Мережі далекого космічного зв'язку NASA. Вона забезпечує двосторонній зв'язок із космічними апаратами та планетоходами.

Вчені зосередилися на передачах у дальній космос, а не на передачах, призначених для космічних апаратів або супутників на низькій навколоземній орбіті, які мають відносно низьку потужність і їх було б складно виявити на великій відстані.

Дослідники зіставили дані Мережі далекого космічного зв'язку з інформацією про місцезнаходження космічних апаратів, щоб визначити час і напрямок радіозв'язку із Землею. За словами вчених, ця система посилає в космос одні з найпотужніших і найстійкіших радіосигналів, коли-небудь створених людством. Вчені виявили, що радіосигнали були переважно спрямовані на космічні апарати поблизу Марса, а також поширені передачі були спрямовані в бік інших планет Сонячної системи.

Дослідження показало, що якби позаземний розум перебував у місці, звідки можна було б спостерігати за вирівнюванням Землі та Марса, то з імовірністю 77% він опинився б на шляху одного з наших сигналів. Учені вважають, що для поліпшення пошуку техносигнатур інопланетян людям слід відстежувати вирівнювання планет за межами Сонячної системи або моменти, коли планети шикуються в ряд зі своєю зіркою.

Дослідження показало, що, оскільки планети Сонячної системи здебільшого перебувають в одній орбітальній площині, сигнали, що проходять через Мережу далекого космічного зв'язку, як правило, орієнтовані в межах близько 5 градусів від площини орбіти Землі, а не під екстремальним кутом. Вчені виявили, що середній сигнал, що проходить через цей ретранслятор NASA, може бути виявлений на відстані до 23 світлових років, якщо припустити, що позаземне життя використовує телескопи, аналогічні нашим.

Дослідження припускає, що пошук техносигнатур інопланетян слід зосередити на планетних системах, що розташовані впритул до Сонячної системи з погляду орієнтації та перебувають на відстані не більше ніж 23 світлових роки від нас. Наступним кроком учених є початок ідентифікації планетних систем, що відповідають цим критеріям.

Як уже писав Фокус, інше дослідження припускає, що для існування потенційного позаземного життя не обов'язково потрібен найважливіший інгредієнт життя на Землі — вода.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили найпотужніше радіовипромінювання з космосу, яке прийшло із сусідньої галактики. Найяскравіший швидкий радіосплеск серед усіх виявлених, виходить з галактики, розташованої на відстані 130 млн світлових років від нас, що вважається досить близькою відстанню за космічними мірками.