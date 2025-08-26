Сигнал "Вау!" из далекого космоса: ученые выяснили, откуда именно пришло "послание"

Около 50 лет назад астрономы зафиксировали мощный радиосигнал, который исходил из глубокого космоса. До сегодняшних дней этот сигнал остается самым загадочным явлением в радиоастрономии.

Новый анализ этого радиосигнала, который был назван сигнал Wow! (сигнал «Вау!»), смог пролить немного больше света на эту загадку. Повторный анализ сигнала был проведен исследователями из проекта Arecibo Wow! в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, пишет Gizmodo.

В результате команде удалось уточнить параметры сигнала Wow! и провести самую точную на данный момент оценку.

Сигнал был зафиксирован 15 августа 1977 года обсерваторией «Большое ухо» в Огайо. Астроном из проекта SETI по поиску внеземной жизни Джерри Эман был настолько удивлен мощностью сигнала, что обвел эти данные красной ручкой и подписал их пометкой Wow!.

Сперва ученые подумали, что этот сигнал может быть доказательством существования внеземных технологий, но со временем появлялось все больше доказательств в пользу его естественного происхождения.

Новые анализ сигнала был проведен командой под руководством директора Лаборатории планетарной обитаемости в Университете Пуэрто-Рико Абеля Мендеса. Ранее Мендес выяснил, что загадочный сигнал на Землю отправило холодное водородное облаков, чья яркость внезапно возросла. Эта яркость могла вырасти из-за магнетара – нейтронной звезды с очень сильным магнитным полем, которого будет достаточно, чтобы возбудить атомы в водородных облака и привести к яркой вспышке.

Мендес со своей командой заново проанализировали архивные данные SETI, чтобы пересмотреть свойства сигнала Wow!. Современные инструменты анализа и недавние наблюдения смогли пролить свет на загадку. Ученые смогли точнее рассчитать местоположение этого источника, его интенсивность и частоту сигнала.

«В цифрах [эти изменения] выглядят небольшими, но они не так уж и малы», - говорит ведущий автор исследования.

Интенсивность сигнала или плотность потока оказалась в 4 раза выше предыдущих оценок, но частота сигнала Wow! оказалась еще большей неожиданностью. Команда выяснила, что она составила 1420,726 МГц – намного выше ожидаемого.

В целом, результаты анализа показали, что источник сигнала Wow! находился внутри нашей галактики, а скорость его движения была намного выше, чем предполагалось.

Такие данные подтверждают гипотезу о холодном водородном облаке, а также то, что этот сигнал – естественное астрофизическое явление. Но до конца загадка все еще не разгадана.

«Мы только приближаемся к разгадке», - говорит Мендес.

В течение следующих двух лет он и его коллеги продолжат публиковать новые результаты, полученные на основе архивных данных SETI, надеясь приблизиться к разгадке этой многолетней тайны.

