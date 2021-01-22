Инопланетное послание от Проксима Центавра. Что известно о загадочном радиосигнале "BLC1"

Ученые анализируют радиосигнал из соседней солнечной системы, который имеет технологический источник.

Недавно мир всколыхнул загадочный радиосигнал, который пришел к нам из космоса. Он исходил со стороны Проксима Центавра – ближайшей к Солнцу звезды на расстоянии всего 4,24 световых года, пишет Forbes.

История вращается вокруг странного радиосигнала, обнаруженного проектом по поиску разумной внеземной жизни Breakthrough Listen, с помощью радиобсерватории Паркса в Австралии.

Радиосигнал был назван BLC1, хотя его сразу же окрестили "Вау! Сигнал 2020" из-за его сходства с другим загадочным радиосигналом в 1977 году. Первый был назван, как Сигнал "Wow!" благодаря доктору Джерри Эйману, который сделал соответствующую пометку на полях документа об обнаружении сигнала.

Любопытный радиосигнал BLC1 был зафиксирован 29 апреля 2019 года, но обнаружил его в архивных данных сотрудник Breakthrough Listen Шейн Смит лишь в октябре 2020 года. На тему обнаружения сигнала уже готовятся несколько научных статей, а пока известно, что сигнал был зафиксирован всего раз.

Также известно, что BLC1 – это радиосигнал, имеющий технологический источник. Подобные сигналы ученые называют техносигнатурами. Они являются признаками технологий, разработанных разумной жизнью в других частях Вселенной.

Чем необычен сигнал BLC1

BLC1 был очень узкополосным радиосигналом. Он занимал радиочастотный спектр 982 МГц, который обычно используется спутниками и космическими кораблями. Также его удалось обнаружить всего один раз.

На данный момент время, сила и модуляция сигнала остаются неизвестными, подробный анализ характеристик сигнала ожидается в ближайшее время.

Какая природа странного сигнала

Существует множество мнений, но почти все склоняются к тому, что инопланетяне не имеют никакого отношения к сигналу. Вот несколько из имеющихся теорий:

Сигнал мог исходить от Земли, человечество широко использует радиосигналы и ученые могли зафиксировать простые помехи. У сигнала есть все признаки того, что он искусственный и имеет технологический источник.

Внеземные технологии давно существуют в космосе, потому как мы их туда поместили. Сигнал мог исходить от спутника или космического корабля.

Источник сигнала мог быть вполне естественным явлением. Например, принадлежать квазару или пульсару, излучающим узкополосные сигналы.

Радиосигнал может идти не от Проксима Центавра, а от чего-то за ней. Возможно, источник в миллионах световых лет от Земли.

Сигнал может быть послан технологически развитой цивилизацией, живущей на одной из двух планет, которые вращаются вокруг звезды-соседа. Но ученые подчеркивают, что это самая маловероятная причина BLC1.

Что думают эксперты о BLC1

"Из 300 млн экзопланет, которые могут быть обитаемыми в нашей галактике, было бы удивительным близкое соседство двух цивилизаций – нашей и на планете Проксима b. Более того, обе цивилизации должны были бы пользоваться одной и той же технологией", – говорит астроном из Института SETI Франк Марчис.

Он считает, что происхождение сигнала может быть более приземленным.

"Вероятно, это не инопланетяне, и мы скоро подтвердим это, (но) ничто не доставит мне большего удовольствия, чем доказательство моей неправоты", – подытожил эксперт.

Где находится Проксима Центавра

Проксима Центавра – это ближайшая к Солнцу звезда. Она представляет из себя красного карлика – самую маленькую, самую холодную и распространенную звезду в нашем регионе Млечного Пути. Она находится в созвездии Центавра, которое видно из южного полушария.

Самая яркая звезда созвездия (и третья по яркости в ночном небе) – это Альфа Центавра, двойная звезда, состоящая из светил похожих на Солнце. Они находятся друг от друга на расстоянии всего 4,37 световых года.

Гораздо меньшая и тусклая звезда Проксима Центавра вращается вокруг них каждые 550 000 лет, поэтому вместе они образуют тройную систему.

Что мы знаем о планетах Проксимы Центавра

У звезды есть две планеты, Проксима b была открыта в 2016 году и она на 20% больше Земли. Существование планеты Проксимы c было подтверждено учеными в прошлом году. Проксима с примерно в 7 раз массивнее Земли и может считаться "суперземлей". Она вращается вокруг Проксимы Центавра каждые 5,2 года.

Могут ли планеты поддерживать жизнь

Известно, что температура на Проксима b находится в том диапазоне, в котором вода может оставаться в жидком состоянии. Но Проксима c, вероятно, слишком холодна для этого.

Однако Проксима Центавра, как и большинство красных карликов, имеет тенденцию "вспыхивать", что влечет за собой смертельные последствия для любых видов жизни. В 2018 году группа астрономов обнаружил массивную звездную вспышку от Проксимы Центавра. В один день в марте 2017 года яркость звезды увеличилась в 1000 раз за 10 секунд.

По словам ученых, такие вспышки просто стерилизуют поверхности ближайших планет, даже если до этого там могла зародиться жизнь.