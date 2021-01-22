Інопланетне послання від Проксима Центавра. Що відомо про загадковий радіосигнал "BLC1"

Вчені аналізують радіосигнал із сусідньої сонячної системи, який має технологічне джерело.

Нещодавно світ сколихнув загадковий радіосигнал, який прийшов до нас з космосу. Він надходив від Проксима Центавра — найближчої до Сонця зірки на відстані всього 4,24 світлових року, пише Forbes.

Історія обертається навколо дивного радіосигналу, виявленого проєктом із пошуку розумного позаземного життя Breakthrough Listen, за допомогою радіобсерваторіі Паркса в Австралії.

Радіосигнал був названий BLC1, хоча його відразу ж охрестили "Вау! Сигнал 2020" через його схожість з іншим загадковим радіосигналом у 1977 році. Перший був названий Сигнал "Wow!" завдяки докторові Джеррі Ейману, який зробив відповідну позначку на полях документа про виявлення сигналу.

Цікавий радіосигнал BLC1 був зафіксований 29 квітня 2019 року, але виявив його в архівних даних співробітник Breakthrough Listen Шейн Сміт лише в жовтні 2020 року. На тему виявлення сигналу вже готуються кілька наукових статтей, а поки відомо, що сигнал був зафіксований лише раз.

Також відомо, що BLC1 — це радіосигнал, який має технологічне джерело. Схожі сигнали вчені називають техносигнатурами. Вони є ознаками технологій, розроблених розумним життям в інших частинах Всесвіту.

Чим незвичайний сигнал BLC1

BLC1 був дуже вузькосмуговим радіосигналом. Він займав радіочастотний спектр 982 МГц, який зазвичай використовується супутниками та космічними кораблями. Також його вдалося виявити всього один раз.

Наразі час, сила та модуляція сигналу залишаються невідомими, детальний аналіз характеристик сигналу очікується найближчим часом.

Яка природа дивного сигналу

Існує безліч думок, але майже всі схиляються до того, що інопланетяни не мають ніякого відношення до сигналу. Ось кілька з наявних теорій:

Сигнал міг надходити від Землі, людство широко використовує радіосигнали і вчені могли зафіксувати прості перешкоди. У сигналу є всі ознаки того, що він штучний і має технологічне джерело.

Позаземні технології давно існують в космосі, тому що ми їх туди помістили. Сигнал міг надходити від супутника або космічного корабля.

Джерело сигналу могло бути цілком природним явищем. Наприклад, належати квазару або пульсару, що випромінюють вузькосмугові сигнали.

Радіосигнал може надходити не від Проксима Центавра, а від чогось за нею. Можливо, джерело знаходиться на відстані декількох мільйонів світлових років від Землі.

Сигнал може надходити від технологічно розвиненої цивілізації, що живе на одній з двох планет, які обертаються навколо зірки-сусіда. Але вчені підкреслюють, що це найбільш малоймовірна причина BLC1.

Що думають експерти про BLC1

"З 300 млн екзопланет, які можуть бути населеними в нашій галактиці, було б дивним близьке сусідство двох цивілізацій — нашої та на планеті Проксима b. До того ж, обидві цивілізації повинні були б користуватися однією й тією ж технологією", — каже астроном з Інституту SETI Франк Марчіс.

Він вважає, що походження сигналу може бути більш приземленим.

"Ймовірно, це не інопланетяни, і ми скоро підтвердимо це, (але) ніщо не принесене мені більшого задоволення, ніж доказ моєї неправоти", — підсумував експерт.

Де знаходиться Проксима Центавра

Проксима Центавра — це найближча до Сонця зірка. Вона являє собою червоного карлика — найменшу, найхолоднішу і найпоширену зірку в нашому регіоні Чумацького Шляху. Вона знаходиться в сузір'ї Центавра, яке видно з південної півкулі.

Найяскравіша зірка сузір'я (і третя за яскравістю в нічному небі) — це Альфа Центавра, подвійна зірка, що складається зі світил схожих на Сонце. Вони знаходяться один від одного на відстані всього 4,37 світлового року.

Набагато менша і тьмяніша зірка Проксима Центавра обертається навколо них кожні 550 000 років, тому разом вони утворюють потрійну систему.

Що ми знаємо про планети Проксіми Центавра?

У зірки є дві планети, Проксима b була відкрита в 2016 році і вона на 20% більша, ніж Земля. Існування планети Проксими c було підтверджено вченими минулого року. Проксима с приблизно в 7 разів масивніша, ніж Земля та може вважатися "суперземлею". Вона обертається навколо Проксими Центавра кожні 5,2 року.

Чи можуть планети підтримувати життя

Відомо, що температура на Проксима b знаходиться в тому діапазоні, в якому вода може залишатися в рідкому стані. Але Проксима c, ймовірно, занадто холодна для цього.

Однак Проксима Центавра, як і більшість червоних карликів, має тенденцію "спалахувати", що тягне за собою смертельні наслідки для будь-яких видів життя. У 2018 році група астрономів виявила масивний зоряний спалах від Проксими Центавра. Одного дня в березні 2017 року яскравість зірки збільшилася у 1 000 разів за 10 секунд.

За словами вчених, такі спалахи просто стерилізують поверхні найближчих планет, навіть якщо до цього там могло зародитися життя.