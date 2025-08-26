Сигнал "Вау!" з далекого космосу: вчені з'ясували, звідки саме прийшло "послання"

Близько 50 років тому астрономи зафіксували потужний радіосигнал, який виходив із глибокого космосу. До сьогоднішніх днів цей сигнал залишається найзагадковішим явищем у радіоастрономії.

Новий аналіз цього радіосигналу, який був названий сигнал Wow! (сигнал "Вау!"), зміг пролити трохи більше світла на цю загадку. Повторний аналіз сигналу був проведений дослідниками з проекту Arecibo Wow! в обсерваторії Аресібо в Пуерто-Ріко, пише Gizmodo.

У результаті команді вдалося уточнити параметри сигналу Wow! і провести найточнішу на цей час оцінку.

Сигнал був зафіксований 15 серпня 1977 року обсерваторією "Велике вухо" в Огайо. Астроном із проєкту SETI з пошуку позаземного життя Джеррі Еман був настільки здивований потужністю сигналу, що обвів ці дані червоною ручкою і підписав їх позначкою Wow!

Спершу вчені подумали, що цей сигнал може бути доказом існування позаземних технологій, але з часом з'являлося все більше доказів на користь його природного походження.

Новий аналіз сигналу був проведений командою під керівництвом директора Лабораторії планетарної населеності в Університеті Пуерто-Ріко Абеля Мендеса. Раніше Мендес з'ясував, що загадковий сигнал на Землю відправила холодна воднева хмара, чия яскравість раптово зросла. Ця яскравість могла зрости через магнетар — нейтронну зірку з дуже сильним магнітним полем, якого буде достатньо, щоб збудити атоми у водневій хмарі та призвести до яскравого спалаху.

Мендес зі своєю командою заново проаналізували архівні дані SETI, щоб переглянути властивості сигналу Wow! Сучасні інструменти аналізу і недавні спостереження змогли пролити світло на загадку. Вчені змогли точніше розрахувати місце розташування цього джерела, його інтенсивність і частоту сигналу.

"У цифрах [ці зміни] виглядають невеликими, але вони не такі вже й малі", — каже провідний автор дослідження.

Інтенсивність сигналу або щільність потоку виявилася в 4 рази вищою за попередні оцінки, але частота сигналу Wow! виявилася ще більшою несподіванкою. Команда з'ясувала, що вона становила 1420,726 МГц — набагато вища за очікувану.

Загалом результати аналізу засвідчили, що джерело сигналу Wow! перебувало всередині нашої галактики, а швидкість його руху була набагато вищою, ніж передбачалося.

Такі дані підтверджують гіпотезу про холодну водневу хмару, а також те, що цей сигнал — природне астрофізичне явище. Але до кінця загадка все ще не розгадана.

"Ми тільки наближаємося до розгадки", — каже Мендес.

Протягом наступних двох років він і його колеги продовжать публікувати нові результати, отримані на основі архівних даних SETI, сподіваючись наблизитися до розгадки цієї багаторічної таємниці.

