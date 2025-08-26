Зроблено найкращі знімки потужного спалаху на Сонці: там побачили 48-кілометрові структури (фото)

За допомогою найбільшого у світі сонячного телескопа астрономи отримали найчіткіші зображення найпотужнішого спалаху на Сонці класу Х. Нові дані можуть змінити уявлення про магнітне поле Сонця, а також поліпшити прогнозування геомагнітних бур.

Астрономи використовували найбільший у світі сонячний телескоп імені Деніела Іноуе для нового дослідження Сонця. У результаті вони отримали найкращі та найчіткіші зображення спалаху класу Х1.3, а також корональних петель, що виходять із нашої зірки. Корональні петлі, що складаються з плазми, мають середню ширину 48 км, але були також виявлені петлі шириною 21 км. Це найменші корональні петлі, які коли-небудь бачили вчені. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

Корональні петлі є структурами з плазми, які за формою нагадують дугу, і виходять із Сонця. Плазма переміщається вздовж ліній магнітного поля нашої зірки. Корональні петлі часто з'являються перед виникненням спалахів на Сонці. Вони з'являються внаслідок викиду магнітної енергії, коли відбувається розрив і повторне з'єднання ліній магнітного поля на Сонці. Сонячні спалахи часто провокують появу на Землі геомагнітних бур, які можуть порушити роботу супутників, систем зв'язку та електромереж.

Астрономи змогли побачити особливості на Сонці, які раніше були недоступні під час інших спостережень. При цьому за допомогою сонячного телескопа імені Деніела Іноуе вчені вперше спостерігали за спалахом класу Х. Раніше ці спалахи спостерігали за допомогою космічних апаратів. Спалахи на Сонці класу Х є найпотужнішими викидами енергії та випромінювання серед усіх, які відбуваються на нашій зірці. Саме такі спалахи часто призводять до появи найсильніших геомагнітних бур на нашій планеті.

Астрономи змогли побачити сотні корональних петель, які виникли відразу перед спалахом класу Х. Середня ширина цих петель становить 48 км, але були виявлені ті, які мають ширину 21 км. Це найменші корональні петлі, коли-небудь бачені на Сонці, кажуть астрономи.

Астрономи отримали найкращі та найчіткіші зображення спалаху класу Х1.3, а також корональних петель, що виходять із нашої зірки Фото: phys.org

Вчені кажуть, що вони виявили надтонкі корональні структури, які можуть безпосередньо вплинути на існуючі моделі сонячних спалахів. Теорії припускали, що корональні петлі можуть мати ширину від 10 до 100 км, але підтвердити це раніше було неможливо, але тепер вчені зробили це.

За словами авторів дослідження, отримані дані дають змогу краще вивчити не тільки розміри, але й форму та еволюцію корональних петель, які пов'язані зі спалахами на Сонці. Можливо, корональні петлі є фундаментальними будівельними блоками архітектури спалахів на сонці, але цю гіпотезу ще потрібно перевірити.

Вчені кажуть, що нові дані можуть змінити уявлення про магнітне поле Сонця, а також поліпшити прогнозування геомагнітних бур на Землі.

