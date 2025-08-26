Считают кораблем инопланетян: снимок межзвездного объекта привел к неожиданному открытию (фото)

Астрономы впервые использовали космический телескоп Уэбб для изучения третьего межзвездного объекта, обнаруженного в Солнечной системе. Он называется 3I/ATLAS. Изображение этого объекта показало, что он имеет неожиданный состав.

Космический телескоп Уэбб сделал свое первое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая была обнаружена в начале июля. Это всего лишь третий в истории межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе, который прибыл из другой звездной системы. Двумя другими межзвездными пришельцами были 1I/Оумуамуа и комета 2I/Борисова. Авторы исследования с помощью новых данных получили представление о химическом составе кометы 3I/ATLAS и сделали неожиданное открытие, пишет Space.

Третий межзвездный объект 3I/ATLAS: что о нем известно

Хотя подавляющее большинство ученых считают, что 3I/ATLAS является межзвездной кометой, которая прибыла из другой звездной системы, есть ученые, который имеют иную точку зрения. Как уже писал Фокус, эти ученые предполагают, что 3I/ATLAS на самом деле может быть космическим аппаратом, созданным внеземной цивилизацией.

Ранее астрономы пришли к выводу, что комета 3I/ATLAS, которая мчится через Солнечную систему со скоростью примерно 200 000 км/ч, окажется осенью на близком расстоянии сначала от Марса, затем от Земли и наконец от Солнца. Посоле этого межзвездный объект должен покинуть Солнечную систему. Прошлые исследования предполагают, что ядро кометы имеет ширину примерно 5 км, а возраст межзвездного объекта составляет примерно 7 млрд лет. Это значит, что комета старше Солнца на примерно 2,4 млрд лет. Как уже писал Фокус, еще одно исследование предполагает, что эта комета имеет возраст примерно 4,6 млрд лет и прибыла из другого места в Млечном Пути, чем ее межзвездные предшественники.

Астрономы продолжают активно изучать межзвездную комету, пока она направляется во внутреннюю часть Солнечной системы. Ранее астрономы с помощью космического телескопа Хаббл, как уже писал Фокус, получили одно из лучших изображений 3I/ATLAS. Теперь же астрономы использовали космический телескоп Уэбб для получения изображения 3I/ATLAS в инфракрасном диапазоне света. Это изображение дало новую информацию о химическом составе кометы.

Межзвездный объект 3I/ATLAS: ученые сделали неожиданное открытие

Когда кометы приближаются к Солнцу, то тепло звезды нагревает замороженные вещества в ядре комет. Таким образом эти вещества из твердого состояния переходят в газообразное. В результате вокруг ядра кометы сначала образуется газовая оболочка, известная как кома, а затем и кометный хвост.

По словам ученых, по мере приближения к Солнцу у кометы 3I/ATLAS образовалась кома, и астрономы обнаружили в ней следы углекислого газа, водяного пара, угарного газа и газа карбонилсульфид. Неожиданностью для астрономов стало то, что они обнаружили очень высокое соотношение углекислого газа к воде из всех когда-либо наблюдавшихся у кометы. Это может рассказать, в каких условиях образовалась комета 3I/ATLAS.

Ученые считают, что большое количество углекислого газа в коме 3I/ATLAS может указывать на то, что у межзвездной кометы ядро наполнено этим веществом. Это может означать, что в ядре кометы находится лед, который подвергся более сильному облучению, чем кометы Солнечной системы.

С другой стороны, астрономы считают, что высокое содержание углекислого газа может указывать на то, что комета 3I/ATLAS могла образоваться в определенном месте в своей звездной системе, известном как линия льда из углекислого газа, внутри протопланетного диска, окружающего молодую звезду. Эта линия представляет собой место вокруг молодой звезды, где температура снижается так сильно, что этого достаточно для того, чтобы углекислый газ перешел из газообразного состояния в твердое. То есть превратился в лед.

Астрономы говорят, что низкое содержание водяного пара в коме кометы 3I/ATLAS может указывать на то, что в ядре кометы есть нечто, что препятствует проникновению туда тепла. Это может препятствовать увеличению количества воды, которая превращается из льда в пар, по сравнению со скоростью превращения из льда в газообразное состояние углекислого газа и угарного газа.

Астрономы намерены продолжить изучение 3I/ATLAS, чтобы лучше понять ее свойства и химический состав. Изучение этой кометы может помочь понять, в каких именно условиях она образовалась в другой звездной системе миллиарды лет назад. Эти результаты можно сравнить с тем, что ученые узнали об условиях вокруг Солнца 4,6 миллиарда лет назад, когда формировались планеты, астероиды и кометы в Солнечной системе.

